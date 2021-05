Arezzo, Covid: maggio inizia con 49 nuovi casi (in città 16) e 1.564 positivi totali, un mese fa erano 2.186. Nessun decesso, 410 da inizio pandemia

01 maggio 2021 a

Coronavirus in provincia di Arezzo, maggio comincia con 49 nuovi casi (su 1.289 tamponi) e un totale di 1.564 persone positive. Paragonata ad un mese fa, al primo aprile, la situazione Covid è decisamente migliorata. Il primo aprile 2021 i nuovi casi erano 115 e i positivi complessivi 2.186.

Anche in ospedale si è ridotto il numero di ricoverati: oggi al San Donato 84 pazienti nei reparti in bolla Covid e 18 in terapia intensiva, mentre un mese fa i pazienti nei reparti erano 104 e 24 in rianimazione.

Oggi, primo maggio, non si registrano persone decedute. Nella distribuzione geografica dei 49 nuovi casi ce ne sono 16 in città, 5 a Pratovecchio Stia e 5 a Terranuova; 4 a Capolona; 3 ad Anghiari; 2 a Castiglion Fiorentino, Foiano, Montevarchi, San Giovanni, Sansepolcro, un caso nei comuni di Bibbiena, Castelfranco Piandiscò, Castiglion Fibocchi, Cortona, Loro Ciuffenna, Lucignano, A domicilio sono curati 1.204 aretini e 4.925 sono in quarantena come contatti di casi.

In Toscana oggi si sono registrati 895 contagi, attualmente positivi 20.399 toscani. Da inizio pandemia ad Arezzo sono state 20.951 le persone colpite dal Covid e i morti hanno raggiunto il humero di 410.

