Arezzo, Coronavirus: quattro morti nelle ultime ventiquattro ore, nuovi casi positivi 65 di cui 13 ad Anghiari e 12 in città

Quattro morti. Si allunga la triste serie di decessi per Covid in provincia di Arezzo. Sono due uomini di 68 e 82 anni e due donne di 87 e 92 anni. Le vittime da inizio pandemia nel nostro territorio sarebbero in totale 411 sui 6.308 deceduti di tutta la Toscana, secondo il report della Regione.

Il bollettino dell’Asl Toscana sud est riporta che nelle ventiquattro ore tra le 14 di martedì e le 14 di ieri, i nuovi casi di Covid in provincia di Arezzo sono 65 su 1.133 tamponi, dato identico a quello del giorno precedente.

La curva ha subìto una netta flessione nell’ultimo periodo e soltanto il 2 maggio i contagiati erano risaliti sopra cento. Le guarigioni sono state 32 e gli attualmente positivi in carico sono 1.519 di cui a domicilio 1.179.

In quarantena come contatti stretti di casi sono 4.306. In ospedale ci sono 80 persone ricoverate nei reparti in bolla Covid mentre in terapia intensiva al San Donato i degenti sono 15. Nella distribuzione geografica dei nuovi casi ad Anghiari ne sono emersi ben 13 mentre in città sono 12.

A Bibbiena 8, Capolona 2, Castel Focognano 1, Castel San Niccolò 1, Castelfranco Piandiscò 2, Castiglion Fiorentino 1, Civitella in Val di Chiana 2, Cortona 2, Foiano 2, Lucignano 1, Pratovecchio Stia 2, San Giovanni Valdarno 5, Sansepolcro 8, Subbiano 2, Terranuova Bracciolini 1.

