Anghiari, 40 positivi al Covid e una persona ricoverata. Appello del sindaco

Con i nuovi casi di oggi - scrive l'ufficio stampa del Comune di Anghiari - ad Anghiari salgono a 40 le persone attualmente positive, fra sintomatici e asintomatici. Una persona risulta ancora ricoverata all’ospedale. “Se non vogliamo tornare indietro dobbiamo necessariamente prestare tutti maggiore attenzione, partendo dagli ambienti familiari - ha dichiarato il sindaco Alessandro Polcri rivolgendo un appello ai cittadini - è un invito che rivolgo veramente a tutti: aiutateci a far rispettare le regole. Dobbiamo evitare di far salire ulteriormente i contagi. E dobbiamo farlo subito!”. Intanto per domani mattina, sabato 8 maggio, è in programma una riunione della C.O.C (centro operativo comunale) per fare il punto sulla situazione di diffusione del virus.

