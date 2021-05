Arezzo, quando tanti e quando pochi. Dieci giocatori si allenano, gli altri salutano

Sonia Fardelli 07 maggio 2021 a

Sono sempre meno i calciatori rimasti ad allenarsi dopo la retrocessione in serie D. Ieri c'erano solo Altobelli, Aly, Kodr, Perez, Picchi, Pinna, Raja, Sbraga, Serrotti e Tarolli che si sono allenati agli ordini di Andrea Sussi. Gli altri hanno tutti trovato un accordo con il direttore sportivo De Vito ed hanno già lasciato Arezzo. Alcuni hanno rinunciato anche alle ultime mensilità. Ognuno a seconda della propria coscienza e di quelli che possono essere i progetti futuri. Sulla carta tutti i contratti sono validi fino al 30 giugno, dopodiché decadono automaticamente visto che c'è il cambio di categoria. Intanto continuano le riunioni della società per capire come organizzare il futuro amaranto. Il 17 maggio si conosceranno i parametri per il ripescaggio in Serie C.

Un'operazione comunque non semplice che si protrarrà per tutto giugno e luglio. Al momento per l'Arezzo ultimo in classifica ci sono pochissime possibilità. Ancora una volta in questo sciagurato campionato 2020/21 le sorti del Cavallino dipenderanno molto da quello che faranno le altre società, se tutte riusciranno o meno ad iscriversi al campionato di Serie C. La proprietà amaranto dal canto suo ha più volte fatto intendere che farà di tutto per poter tornare in Serie C, compresa l'operazione per il ripescaggio. Per poter restare in una categoria più consona ai programmi che si era prefissata ed una serie che i tifosi e la stessa città avevano chiesto più volte prima della partita conclusiva contro il Cesena che ha ucciso ogni speranza e decretato la retrocessione.

Lo stesso Orgoglio Amaranto, che fino all'ultimo ha sostenuto in ogni possibile modo la squadra, ha chiesto un incontro con il presidente Fabio Gentile e con i vertici della società per capire bene quale strada vogliano intraprendere e che programmi hanno per risollevare il Cavallino. La Mag dovrebbe essere ad Arezzo ad inizio settimana per tutta una serie di incontri e forse anche per una conferenza stampa per dare alcune prime notizie sulla strategia futura. E anche, magari, per cominciare a trattare con alcuni giovani giocatori, che sarebbero molto utili in questa nuova avventura amaranto. Gli stessi giovanissimi sui quali però hanno già messo gli occhi anche altre società come Bologna, Juventus e Torino, che sarebbero interessate in particolare a Zuppel e Iacoponi.

