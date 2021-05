Banca Etruria, dal Fitd indennizzi agli ex obbligazionisti subordinati: 6.215 richieste di integrazione, pagati 14 milioni

08 maggio 2021 a

Rimborsi agli ex risparmiatori azzerati di Banca Etruria: conclusa la fase due, quella della integrazione agli indennizzi riservata agli obbligazionisti subordinati. Il Fondo interbancario di tutela dei depositi ha pagato complessivamente 28 milioni e 433 mila euro, la metà dei quali - 14.638.300,70 - è andata ai 6.215 ex bondisti subordinati dell’istituto di Via Calamandrei che, in questi mesi, hanno presentato richiesta di integrazione agli indennizzi, quel 15% in più deciso dal Governo che è andato ad aggiungersi alla percentuale dell’80% che era stata corrisposta nella fase uno della procedura, quella riservata agli ex obbligazionisti subordinati di Banca Etruria, Banca Marche, CariChieti e CariFerrara, i quattro istituti che erano finiti in risoluzione nel 2015. Un 95% di rimborso del titolo azzerato riservato a quanti avevano già ricevuto quel primo indennizzo, procedura diretta che era stata prevista per quanti erano in possesso dei requisiti del reddito personale fino a 35 mila euro o del patrimonio mobiliare fino a centomila euro. La fase uno degli indennizzi si era conclusa a fine marzo 2018. Agli uffici del Fitd erano arrivate 16.038 richieste, 15.443 quelle liquidate per un importo complessivo di poco inferiore ai 181 milioni di euro. All’incirca la metà di quelle istanze inviate (la percentuale era del 46%) era di ex obbligazionisti subordinati di Banca Etruria. Più o meno la stessa percentuale che è stata registrata al termine di questa fase due appena completata, quella appunto relativa all’integrazione degli indennizzi. Scendendo nel dettaglio - i numeri sono riportati nel sito del Fondo interbancario - sono state inviate 15.211 richieste e di queste ne sono state liquidate 14.523; 607 quelle respinte mentre sono 81 quelle di fatto ancora in sospeso. L’ammontare preciso delle pratiche liquidate è di 28.433.371 euro. Guardando alla ripartizione degli importi pagati, secondo quanto riferisce il Fitd, sono state 10.485 le istanze liquidate per una somma inferiore a duemila euro; 2.373 quelle per un importo tra duemila e quattromila euro; 534 tra quattromila e cinquemila euro; 824 tra cinquemila e diecimila ed infine 307 per una somma superiore ai diecimila euro. Sul fronte rimborsi prosegue intanto parallelamente la procedura del Fondo indennizzo risparmiatori che riguarda obbligazionisti subordinati (fino al 95% del titolo azzerato) e azionisti (fino al 30%) di Banca Etruria, Banca Marche, CariChieti, CariFerrara, e dei due istituti veneti, Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca.

