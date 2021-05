Arezzo, isola pedonale: parte la proposta di anticipare di mezz'ora per avere più tempo per allestire fuori dai locali

Sara Polvani 09 maggio 2021 a

Secondo weekend in città con la maxi isola pedonale. Bilancio del venerdì positivo a metà, da parte dei gestori dei locali. Già il sabato, dal pranzo, è andato meglio: la città si è riempita di gente. È stata infatti riattivata dal 30 aprile e primo maggio la maxi area pedonale dal Duomo ai Bastioni, comprendente Corso Italia, via Madonna del Prato, via Roma e il tratto di via Guido Monaco di fronte al Teatro Petrarca, via Cavour fino a piazza della Badia. La sperimentazione era stata già attivata a fine maggio 2020 con “Arezzo sicura e viva” approvata dal Comune di Arezzo che permette nei giorni di venerdì e sabato, non la domenica, di rendere pedonale gran parte del centro storico, dando la possibilità agli esercizi di somministrazione di occupare strade e piazze.

“Non ci sono stati problemi per il venerdì”, spiega il comandante della Polizia municipale di Arezzo, Aldo Poponcini, “Gli esercenti sono stati abbastanza attenti, i giovani non hanno fatto assembramenti, tutto è stato abbastanza tranquillo. C’erano tre pattuglie con sette agenti. Stasera (ieri, ndr) abbiamo la città piena di persone e saremo quindici uomini nel pomeriggio e la sera si torna alle solite tre pattuglie di cui una per gli incidenti stradali”.

“È andata bene venerdì, a parte le condizioni meteo”, commenta Federico Vestri, titolare del locale Crispi’s in via Crispi e presidente provinciale dei ristoratori di Confcommercio, “È una iniziativa che andrebbe allargata, perché dalle 19 alle 22 è limitante: ci vorrebbe almeno dalle 18.30 fino alle 22.30, anche se il coprifuoco è alle 22, perché per allestire gli arredi ci vuole. È una bellissima iniziativa, apprezzata sia dagli abitanti che dai turisti. La nostra proposta è di concederci una mezz’ora in più, altrimenti i tempi sono compressi: la problematica è che alle 19 il tavolo deve essere pronto. Per preparare prima, e allo stesso tempo la sera fino alle 22 il cliente può stare a cena, dobbiamo avere il tempo per il rimessaggio.

Anche venerdì sera hanno aperto subito la strada alle 22. Se alle 21.30 devo smontare tutto, l’isola pedonale per noi è solamente di due ore, con la gente tra chi arriva in ritardo e chi non trova posteggio. Basterebbe anticipare di mezz’ora e posticipare mezz’ora. Ci sono stati i controlli e un apprezzamento anche allo svolgimento delle operazioni della polizia municipale che hanno verificato il rispetto delle distanze e dei protocolli che è risultato positivo e avere questo rapporto di un patto tra amministrazione ed esercenti è un passo auspicabile per tutti nel rispetto delle regole”. “Non ci siamo, almeno per noi”, commenta Pietro Brocchi, titolare del Caffè dei Costanti in piazza San Francesco, “Ci sono stati dei venerdì migliori. Non è stato entusiasmante. C’è un po’ di calo che non so da cosa deriva, forse dal fatto che siamo in troppi a fare questo lavoro e la torta viene divisa. C’era poca gente in giro e non era il solito venerdì trionfante. Bisogna avere pazienza. Speriamo avvenga qualcosa di positivo. Siamo tutti in attesa”.

“Il venerdì è andato bene, siamo stati ligi alle normative anti Covid”, commenta Luca Scoscini, titolare del ristorante Essenza di Dario e Anna e del Vasari Cafè in Piazza Grande, “Credo che abbellire la piazza sia la cosa essenziale, sono concorde con le proposte dell’amministrazione comunale. Anche il Patto d’onore è ottimo bisogna avere una sinergia unica e sono d’accordo al 100%”. “Venerdì sera è andata bene per la chiusura pedonale ma è stata una serata sotto tono in generale”, commenta Carlo Caldiero, titolare del ristorante Mivà in via San Lorentino, “Oggi (ieri, ndr) sta andando meglio, anche a pranzo abbiamo stra-lavorato con molti giovani e abbiamo tante prenotazioni per la sera. Per il venerdì ci aspettavamo meglio. La prima settimana fu bella. Siamo comunque felici di come sta andando e della maxi isola pedonale. Ben venga per la città il Patto del sindaco, noi le regole già le rispettiamo”.

