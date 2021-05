Arezzo, ciclista precipita per tre metri nel dirupo e finisce in un corso d'acqua: l'incidente a Loro Ciuffenna

09 maggio 2021 a

Ciclista cade nel dirupo: ferito dopo un volo di tre metri. E' successo questa mattina, domenica 9 maggio 2021, alle 11,30 a Gorgiti nel comune di Loro Ciuffenna. Il ciclista, 53 anni, stava percorrendo un sentiero del Cai ed è precipitato in un corso d'acqua sottostante. Per i soccorsi sono intervenuti i vigili del fuoco di Arezzo del distaccamento di Montevarchi e il 118. Si è resa necessaria la spinalizzazione del ferito, su apposita barella, ed il trasporto fino al punto dove è stato possibile caricarlo sull'elicottero Pegaso. In volo anche l'elicottero Drago dei vigili del fuoco. L'uomo - valutato in codice rosso - ha riportato vari traumi ed è stato trasportato con Pegaso 2 alle Scotte di Siena. Sul posto ambulanza di Loro Ciuffenna e Soccorso Alpinio.

