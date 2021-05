Arezzo, uomo di 36 anni di Caserta muore nell'auto che si ribalta in Valdichiana, ferita una donna

09 maggio 2021 a

Un uomo di 36 anni è morto in un terribile incidente stradale sulla Perugia - Bettolle nel tratto tra Foiano della Chiana e Bettolle. L'uomo viaggiava su un'auto, in direzione del territorio della provincia di Siena, che si è ribaltata. Gli occupanti sono finiti fuori dall'abitacolo. Per il 36enne, di Caserta, non c'è stato nulla da fare. Ferita gravemente una donna.

L'incidente è avvenuto alle 12.30 di oggi, domenica 9 maggio, in un punto che ricade nel comune di Cortona. Sul posto 118, vigili del fuoco e carabinieri della stazione di Camucia.

La donna, 33 anni, anche lei di Caserta è stata trasportata in codice rosso all'ospedale Le Scotte di Siena.

