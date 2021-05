Arezzo, giovane coppia muore nell'auto che si ribalta sulla Perugia - Bettolle vicino a Foiano della Chiana

09 maggio 2021 a

Un uomo e una donna di 36 e 33 anni sono morti in un terribile incidente stradale avvenuto alle 12.30 di ieri sulla Perugia - Bettolle, in Valdichiana, tra i territori comunali di Foiano e Cortona. Pasquale Vozza, sottufficiale dell'esercito, e Chiara Esposito, insegnante, viaggiavano su una Lancia Y che procedeva in direzione di Bettolle e che testimoni hanno visto sterzare bruscamente per poi capovolgersi. L’auto è finita contro il guard rail.

I due sono stati sbalzati fuori dall’abitacolo. Originari di Caserta erano residenti a Cremona. L’uomo è deceduto subito, la donna è stata trasportata alle Scotte di Siena dove nel pomeriggio è morta. Sul posto il 118, i vigili del fuoco e i carabinieri di Camucia: l’Arma sottolinea l’importanza dell’uso delle cinture di sicurezza.

La coppia aveva trascorso una vacanza in Umbria. La notizia della tragedia ha suscitato profonda commozione nel Casertano. Pasquale Vozza, nipote del sindaco di Casagiove, Giuseppe Vozza, e la fidanzata Chiara erano molto conosciuti.

Sempre nella giornata di domenica 9 maggio ferito un ciclista di 53 anni caduto in un dirupo di tre metri a Gorgiti di Loro Ciuffenna: recuperato da vigili del fuoco e 118, portato in codice rosso a Siena. Ferito anche un motociclista di 32 anni caduto al Passo di Viamaggio: in codice giallo ad Arezzo.

