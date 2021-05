Arezzo, muore a 37 anni con la moto nello scontro con un'auto a Camucia

09 maggio 2021 a

Un motociclista di 37 anni ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto a Camucia di Cortona. E' successo alle 20.30 in via XXV Luglio. Si è trattato di uno scontro tra la moto e un'auto. Il 37enne, cortonese, è apparso subito in condizioni gravissime. I soccorritori del 118 lo hanno intubato e sono state praticate le manovre di rianimazione avanzate.

Nonostante tutti gli sforzi il 37enne è morto sul posto. La persona che conduceva l'auto ha riportato lievi traumi. Sul posto sono intervenuti l'automedica, l'ambulanza Blsd, l'elisoccorso, i vigili del fuoco e i carabinieri della stazione di Camucia.

Una domenica nera, quella di oggi 9 maggio 2021, che alle 12.30 ha fatto registrare la morte di una giovane coppia originaria di Caserta e residente a Cremona, Pasquale Vozza e Chiara Esposito, di 36 e 33 anni, lui sottufficiale dell'esercito e lei insegnante. I fidanzati avevano trascorso una vacanza in Umbria.

