Arezzo, "mangiare con gli occhi". Arriva il corso per fotografare il cibo

La ripartenza avviene anche "mangiando con gli occhi". Dopo la riapertura dei ristoranti che possono di nuovo mettere a tavola (seppur solo all'aperto) i clienti, parte il progetto "Foto... mangiando" che ha l'obiettivo con una serie di corsi di comunicazione di insegnare alla gente a fotografare il cibo. L'idea è dei fotografi aretini Alessandro Falsetti e Daiano Cristini, che condurranno questi stage di fotografia insieme a noti chef aretini che per l'occasione presenteranno piatti realizzati con prodotti tipici del territorio aretino. "L'idea ci è venuta - dice Alessandro Falsetti - durante questo lungo periodo di lockdown e chiusure legate all'emergenza sanitaria che ha creato tanti disagi a chi lavora nel settore, ma anche alla gente comune costretta in casa senza neppure l'opportunità di andare a mangiare una pizza. E allora ci siamo detti: quando si ripartirà, si dovrà mangiare anche con gli occhi. Con questi corsi diamo l'opportunità alla gente di imparare a fotografare i piatti preparati dai nostri chef. E una volta che le persone li posteranno sui social saranno uno specchietto anche per i turisti. Per farli venire ad Arezzo a gustare queste prelibatezze."

"Tutti ormai amano fotografare il cibo che mangiano e poi mettere le immagini sui social - spiega Daiano Cristini - noi vogliamo insegnare loro a farlo nel modo migliore, focalizzando certe angolature che mettono meglio in evidenza le caratteristiche del prodotto, come per fare un solo esempio la lievitazione della pizza o la cottura delle carni."

E non a caso nel progetto è stata coinvolta anche la Fraternita dei Laici, ente che da sempre promuove i prodotti del territorio.

"Questo progetto costituisce l'alba dopo la pandemia - ha detto il primo rettore Pier Luigi Rossi - e al centro c'è la capacità dei nostri chef di trasformare in capolavori le eccellenze della nostra terra. I prodotti agricoli diventano ricette. E poi i fotografi faranno il resto insegnando come catturare al meglio queste immagini e riproporle. La Fraternita ha sempre messo sulla stessa linea agricoltura, medicina e gastronomia."

E tra gli chef che si impegneranno in prima linea in questa iniziativa c'è anche la famiglia Iacomoni con le sue carni e la specialità della porchetta. "Tutto questo è molto importante per una ripartenza alla grande - dicono Aldo e Giorgio Iacomoni - fino ad ora i ristoranti hanno cercato di sopravvivere con l'asporto, adesso si ricomincia davvero. E la visibilità è molto importante. Il lavoro di questi fotografi aiuterà sicuramente tutti noi e servirà anche a far ripartire il turismo. Noi abbiamo portato la porchetta che abbiamo sempre preparato dal 1960, è il fiore all'occhiello del territorio aretino e per la nostra famiglia è il prodotto del cuore." Un posto speciale in tutto questo progetto occuperanno i ragazzi di Sara Rapini protagonisti con la onlus La Conserveria di Castiglion Fiorentino. "I nostri ragazzi - dice - parteciperanno ai corsi di fotografia e per loro è un'occasione importante. Lavorando alla Conserveria hanno acquisito tante abilità e sono diventati delle persone eccezionali. E non è un caso che io indosso una giacca da chef con le farfalle. Tutti i bruchi possono diventare farfalle ed i nostri ragazzi lo sono diventati." Tutto pronto dunque per questa scuola di comunicazione innovativa, dove ingredienti fondamentali saranno la vista e il gusto, la fantasia e la precisione, la creatività e la cultura. “Foto…mangiando” infatti mette in tavola gli chef - spiega Alessandro Falsetti - e attorno alla tavola i fotografi. Ognuno farà la sua parte, come in un valzer di sapori e sguardi. In ogni serata, organizzata all'interno dei ristoranti coinvolti, i partecipanti impareranno come e perchè usare un piatto piuttosto che un altro, come nasce l'idea per la composizione, come fotografare un piatto per esaltarne le caratteristiche, degustando poi quanto preparato da un gruppo di chef d'eccezione, che sono la massima espressione della creatività e cultura culinaria della nostra provincia e che a loro volta hanno incluso nel progetto la promozione delle eccellenze del territorio." Al progetto hanno aderito Marco e Leonardo Pierozzi de “Fratelli Pierozzi”, Roberto Lodovichi di “Maninpasta”, Leonardo De Candia de “La Lancia d’oro”, Giovanni Aliciati di “Aliciati”, Shady Hasbun con “Zio Pepè”, Aldo Iacomoni di “Qui Ciccia” e Lorenzo Pisini di “Logge Vasari”.

L'obiettivo di “Foto… mangiando” è di dare un forte segnale di ripartenza e di aiuto alle categorie (ristoratori, fotografi e tutte quelle persone che si occupano di turismo) fortemente colpite dalla pandemia e di creare nei partecipanti nuovi interessi verso la comunicazione dei cibi. Il progetto coinvolge anche alcune delle produzioni più importanti della terra aretina: birrifici artigianali, cantine vinicole, produttori di carne chianina e alcune Dop: Pecorino Toscano, Prosciutto Toscano e Consorzio Finocchiona Igp. L’evento è aperto a tutti, famiglie di residenti e turisti tramite l'appoggio di “Across Tuscany”, che ha voluto inserire questo format nel proprio catalogo, promuovendolo nelle varie fiere alle quali partecipa, sia in presenza che on line. Per i turisti stranieri potranno essere organizzate delle masterclass in lingua inglese o spagnolo direttamente dai fotografi o in altra lingua tramite l'utilizzo di interpreti. Ad ogni evento verrà messo a disposizione un posto gratuito dedicato a ragazzi affetti da autismo in collaborazione con due associazioni aretine (Autismo Arezzo e Ragazzi Speciali). Il primo appuntamento con “Foto…mangiando” sarà programmato entro il mese di maggio. Gli interessati possono contattare la mail [email protected] o il numero 338 1011120.



