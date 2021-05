Incidente a Rofelle (Badia Tedalda): pick up fuori strada, sei persone coinvolte

12 maggio 2021 a

a

a

Questa mattina, 12 maggio, si è verificato un incidente in località Rofelle, a Badia Tedalda, lungo una strada di cantiere, che dalla statale porta al cantiere. Le persone coinvolte sono 6 ed erano a bordo di un mezzo fuoristrada pick up. Un paziente è giunto in codice rosso all'Ospedale San Donato di Arezzo con l'elicottero Drago dei VVFF, con a bordo personale sanitario che ha seguito il ferito. Due pazienti, sempre in codice rosso, sono in fase di trasferimento, tramite l'elisoccorso Pegaso, direttamente all'Ospedale Le Scotte di Siena. L'elicottero Drago in questi minuti sta recuperando un secondo paziente e lo trasporterà in codice rosso all'Ospedale San Donato di Arezzo. Due pazienti, che hanno riportato traumi minori, verranno trasportati dalle ambulanze all'Ospedale della Valtiberina a Sansepolcro. A questo complesso intervento hanno partecipato 4 ambulanze (3 della USL TSE ed 1 del servizio Emilia Romagna), i VVFF, i Carabinieri di Badia Tedalda e due elicotteri (Drago dei VVFF e Pegaso).

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.