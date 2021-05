Riapre il Santuario della Verna dopo il Covid. Guarito anche il frate centenario

13 maggio 2021 a

a

a

Il Santuario della Verna riapre. I frati che avevano contratto il Covid stanno guarendo e sabato 15 maggio, ultimate le procedure di sanificazione, il Santuario potrà riaprire. Il padre guardiano, Francesco Brasa, comunica dunque che: “Ormai i 23 membri della comunità sono stati dichiarati guariti dal covid e stanno lavorando alacremente per la ripartenza del santuario, gli 11 rimanenti, ancora positivi ma in via di guarigione vivono la loro quarantena in spazi totalmente separati, attendendo a breve la negativizzazione (di loro 8 a bassa carica virale hanno ripetuto ieri il tampone). Con gioia comunichiamo che anche il nostro padre Alessio, che lo scorso febbraio ha compiuto 100 anni splendidamente portati, ha superato il covid”. Poi il padre guardiano ringrazia tutto il personale sanitario: “Ringraziamo ancora il personale medico e paramedico dell’Usca Casentino e il nostro medico di famiglia dott. Gennaro Maiellaro, per la quotidiana attenzione alla nostra situazione, che ci ha aiutato a vivere il più serenamente possibile questo lungo tempo di prova”. Al Santuario comincia l’opera di sanificazione. “Intanto la ditta ‘Quadra’ di Montemurlo - prosegue il padre guardiano - si sta occupando dell’igienizzazione dei locali del Santuario e della Foresteria, in modo da poter consentire un accesso in piena sicurezza a dipendenti e pellegrini. Per la prontezza e la grande generosità, li ringraziamo, insieme al Sindaco di Chiusi Giampaolo Tellini, che insieme alla sua amministrazione ci accompagna in questo passaggio delicato”. E poi l’annuncio: “Stando così le cose, siamo lieti di annunciare la riapertura degli spazi e delle attività del Santuario sabato 15 maggio. Questo vuol dire che sia gli appuntamenti liturgici (sante messe, liturgia delle ore, sacramento della riconciliazione), sia l’accoglienza nella nostra Foresteria (ristorante, bar, pernottamenti) riprenderanno secondo gli orari e le modalità consueti. Insieme a questo anche le attivita proposte nel nostro calendario degli eventi (corsi di esercizi spirituali, Scuola di Preghiera per laici, corsi biblici e francescani...) sono confermate. Ricordiamo che tutte queste attività verranno vissute secondo accurati protocolli igienici, in piena ottemperanza con le norme vigenti. Potete trovare tutte le informazioni a riguardo sul nostro sito laverna.it.” “Consentiteci di nuovo di ringraziare tutti coloro che ci sono stati vicini con la preghiera e l’amicizia in questo tempo di prova: dalle comunità dei Frati e delle Clarisse ai Monaci di Camaldoli, dalle fraternità monastiche di Gerusalemme ai Monaci del Monte Athos.... e tanti tanti altri amici della Verna. Un grazie particolare al nostro Ministro Generale fr Michael A. Perry, al Ministro Provinciale fr Livio Crisci e al nostro Vescovo Riccardo per la paterna sollecitudine con la quale ci hanno accompagnati nel momento della prova e per come oggi benedicono il nostro riaffacciarci all’accoglienza e alle attività pastorali. Quando sabato riprenderemo la nostra tradizionale Processione alla Cappella delle Stimmate – che nei suoi 590 anni di storia rarissimamente ha subito un così lungo tempo di interruzione – vi porteremo tutti nel cuore, insieme sopratutto a chi ancora combatte contro il virus. Ci conceda il Signore di uscire tutti presto da questa pagina di dolore”.

