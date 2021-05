Arezzo, notte movimentata in centro: rissa, aggressioni e schiamazzi. Arrivano i carabinieri: denunce e multe per violazione del coprifuoco

16 maggio 2021 a

Notte brava nel centro di Arezzo tra sabato 15 e domenica 16 maggio. Una rissa, aggressioni e schiamazzi: sono in corso gli accertamenti da parte dei carabinieri intervenuti a più riprese tra via Crispi, piazza Sant'Agostino e piazza San Francesco. Sei le persone, tre uomini e tre donne, denunciate per rissa e resistenza a pubblico ufficiale, multate anche per la violazione del coprifuoco. Si sono rese protagoniste di un parapiglia scoppiato tra via Roma e via Crispi: un uomo e una donna hanno dovuto anche far ricorso alle cure del pronto soccorso dell'ospedale San Donato. Tre le aggressioni invece segnalate tra le 20 e le 21.30 in piazza San Francesco e piazza Sant'Agostino: episodi distinti che hanno visto tre giovani aggrediti da un gruppetto di ragazzi che è poi riuscito a far perdere le proprie tracce prima dell'arrivo delle forze dell'ordine.

