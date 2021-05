Il fantino Brio morto nello schianto, ricordi e commozione a Castiglion Fiorentino: nel 2001 corse il Palio dei Rioni per il Cassero

Piero Rossi 18 maggio 2021 a

Se il mondo del Palio di Siena è in lutto per la tragica scomparsa di Andrea Mari, detto Brio, più volte vincitore in Piazza del Campo, anche la gente del Palio dei Rioni di Castiglion Fiorentino partecipa al lutto dei contradaioli senesi, poiché Andrea Mari (nella foto con i colori del Drago) ebbe spesso contatti con la corsa castiglionese e partecipò alla edizione 2001 della gara del Parterre, vestendo i colori di Porta Cassero.

“Era un giovane fantino, a quel tempo – ci dice Danilo Serafini, allora Presidente del Cassero – che iniziava la sua brillante carriera. A noi lo presentò Peppino Pes, con il quale avevamo contatti, e montò il nostro cavallo. Ricordo ancora il suo discorso alla nostra cena. Poi abbiamo seguito la sua ascesa e gioito per le sue grandi vittorie. Lascerà un vuoto nel mondo di ogni Palio”.

Anche negli anni passati, a più riprese, è stato più volte accostato all'uno o all'altro terziere come possibile “monta” al Palio dei Rioni.

“Qualche anno fa lo avevamo contattato per il Cassero – ci dice un commosso Mirko Baroncini, plenipotenziario bianco-azzurro nel delicato campo dei cavalli e dei fantini – ma la vicinanza del nostro palio con quello di Siena, dove Brio era ormai un big, non gli ha più consentito di salire a cavallo con noi. Eravamo amici, sono stato spesso a casa sua, ho anche una foto sua a cavallo con mio figlio. Sono davvero rattristato da questa tragica notizia”.

