Arezzo, matrimoni come partite di calcio. Tamponi 48 ore prima della cerimonia o green pass

Sembra di stare su un campo da calcio e invece si parla di matrimoni che torneranno il prossimo 15 di giugno. Il paragone con il pallone ci sta in quanto nel nuovo decreto occorre un’autocertificazione che attesti il tampone negativo nelle 48 ore precedenti la cerimonia, oppure il green pass dell’avvenuto vaccino, oppure ancora un documento di avvenuta guarigione dal Covid. Insomma come succede con i calciatori.

Gianni Briganti, titolare di Evento, è uno dei catering aretini, organizzatore di cerimonie. “Gli invitati - sottolinea - dovranno arrivare tutti con il documento che attesti l’avvenuto vaccino, oppure con il tampone negativo, oppure ancora con un documento che comprovi di essere guarito dal Covid. A questo punto, penso che li dovranno consegnare a me, oppure ad una persona preposta e poi in caso di controlli saranno pronti”. “Se siamo contenti? Di ripartire sì dopo un anno e mezzo di fermo e con i ristori quasi a zero - dice Gianni - ma è chiaro che ci mettono sempre dei paletti. Vediamo come la prenderanno i futuri sposi, soprattutto”. Ma chi può controllare le feste di matrimonio e i rispettivi tamponi? Il comandante della polizia municipale di Arezzo, Aldo Poponcini dà le delucidazioni: “Le forze dell’ordine, compresi noi, siamo preposti ai controlli. Di sicuro i tamponi o green pass, saranno sostituiti da un’autocertificazione, perché sono dati sensibili e non possono essere divulgati. Comunque i controlli possono avvenire come succede in questi giorni”. Massimo Lodovichi, anche lui catering dell’omonima ditta, sottolinea: “La paura è che la partecipazione degli invitati forse si dimezzerà. Non so quanti saranno disposti a fare il tampone 48 ore prima. In più, si parla di matrimoni soprattutto giovani con un target di età tra i 25 e i 30 anni e quindi per loro il vaccino arriverà tra un anno e mezzo o giù di lì. E’ una situazione alquanto complicata, ma dopo essere rimasti chiusi e fermi per oltre un anno va bene anche questo”.

Ma c’è anche chi si è premunito di chiedere tamponi e vaccini e lo ha scritto nelle partecipazioni di nozze. A rivelarlo è Federico Caneschi, wedding planner aretino: “Abbiamo tra poche settimane un matrimonio dove i due sposi, nelle partecipazioni, avevano chiesto agli invitati il tampone negativo 48 ore prima o la green pass. Questo succede soprattutto con matrimoni dove ci sono tanti invitati”. Ci sono però alcuni punti da chiarire. Tra questi, si chiede ancora Federico: “Non sappiamo se gli sposi saranno esonerati da questa procedura, oppure non abbiamo ancora capito chi deve controllare questi documenti. Siamo ancora un po’ in alto mare”. Alcuni sposi hanno deciso di posticipare le nozze da giugno a settembre: “Specialmente quelli che avevano prenotato prima del 15 di giugno”, dice ancora Federico. Quello dei matrimoni è il primo settore che sperimenta il pass. Ancora comunque ci sono dei punti da chiarire e lo farà il comitato tecnico scientifico. Tra questi il numero degli invitati per le cerimonie al chiuso o all’aperto, le location, i buffet. Insomma ancora c’è molto da fare e da interpretare prima del “e vissero felici e contenti”. Tamponati e vaccinati.

