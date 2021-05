Arezzo, al via le riprese della fiction di Canale 5 Fosca con Vanessa Incontrada

22 maggio 2021 a

La città si prepara a trasformarsi in un set cinematografico. Countdown per le riprese della fiction “Fosca, un commissario in provincia” di Canale 5 che vede protagonista Vanessa Incontrada. Stamani inizieranno ad arrivare i mezzi per le riprese. Il campo base della troupe sarà allestito al parcheggio di via Francesco Gamurrini.

L’area di sosta del cimitero monumentale sarà in parte destinata ad accogliere i mezzi della produzione. Cinemobile, macchinisti, macchine da presa, sartoria, sala trucco, motor home, furgoni, minibus, auto troupe e produzione sosteranno a due passi del centro storico per la staffetta della troupe tra il quartier generale di 2.300 metri quadrati e le varie zone della città scelte di volta in volta dal regista per dar forma alla fiction televisiva. Una grande opportunità per la città sotto molteplici aspetti. C’è soddisfazione da parte di Simone Chierici nella doppia veste di assessore e presidente di Arezzo Intour per il progetto che si è concretizzato. “Una bella opportunità per l’intera città” commenta Chierici “evidente il ritorno di immagine. Poter ospitare la produzione è un onore al quale si aggiunge l’orgoglio di vedere la città come scenografia di una serie tv che entrerà nelle case di tutti gli italiani. Uno strumento di promozione di grande portata”.

Le riprese coinvolgeranno la città in più fasi fino al 28 luglio. Si inizierà domani, domenica, o al massimo lunedì 24 maggio per andare avanti fino al primo giugno. La fiction inciderà anche sulla sosta e sulla circolazione cittadina. Ed ecco le aree del centro storico interessate dalla fiction dove ci saranno divieti e variazioni al traffico: dalle 6 di domani alle 24 di martedì primo giugno divieto di sosta in piazza del Commissario. Dalle 6 di lunedì 24 maggio alle 24 di martedì primo giugno divieti di transito e di sosta in via di Seteria. Dalle 6 di martedì alle 24 di mercoledì 2 giugno divieto di sosta in via Cavour nell’area di carico e scarico di fronte a via Saffi, in via Saffi, in piazza della Fioraia, in via della Fioraia, in via Carducci, in due stalli di sosta riservati ai residenti in via Cesalpino presso la chiesa di San Pier Piccolo. In via della Fioraia e in via Carducci è istituito anche il divieto di transito.

Dalle 14 di mercoledì 2 giugno alle 24 di giovedì 3 giugno divieto di sosta nel tratto di via Guido Monaco compreso tra il varco video-controllato e piazza San Francesco.

