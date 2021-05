Arezzo, vaccini anche di notte agli over 60 al Centro Affari: dalle 20 dosi anche senza prenotazione

Marco Antonucci 23 maggio 2021 a

Vaccini anche di notte al Centro Affari per una domenica davvero “straordinaria” nel calendario della campagna vaccinale nel territorio aretino e toscano. Stasera, a partire dalle 20 e fino alle 23, porte aperte nell’hub di via Spallanzani per gli over 60 che non hanno ancora ricevuto la prima somministrazione: 300 le dosi a disposizione anche di chi è senza prenotazione.

Un “vaccino day” straordinario quello voluto dalla Regione che tocca più città toscane: a partire da Siena e Grosseto che, con Arezzo, fanno parte della Asl Toscana Sud Est. Gli interessati alla somministrazione “in notturna” devono ricordare che il limite di arrivo è appunto fissato alle 23. Nei due hub aretini la campagna vaccinale prosegue spedita: in questo fine settimana saranno complessivamente 1.758 le dosi somministrate. Ieri sono state 437 le prime e le seconde dosi al Teatro Tenda, 262 al Centro Affari. Oggi in via Spallanzani saranno 361 (fiale di AstraZeneca e Moderna), prima delle 300 previste per questa sera dalle 20 alle 23 e riservate agli over 60 anche non prenotati; 398 invece al Teatro Tenda, tutte dosi del prodotto Pfizer.

La campagna vaccinale, nel territorio aretino, ha superato quota centomila dosi. Alla data di venerdì scorso, 21 maggio, erano infatti 104.880 le prime dosi; circa la metà, 50.618, i richiami completati. “Tra pochi giorni” ha spiegato il presidente della Regione Eugenio Giani, “la campagna di vaccinazione farà un ulteriore salto di qualità, visto che ci stiamo attrezzando per somministrare un numero sempre più elevato di dosi. Abbiamo siglato l’accordo con la medicina generale, che verrà formalizzato in Giunta lunedì, e raggiunto l’intesa anche con le farmacie per intercettare, e nello stesso tempo aiutare, tutte quelle persone che hanno difficoltà con la prenotazione on line o che, ad oggi, per vari motivi, non hanno avuto l’opportunità di accedere alla vaccinazione. Stiamo rafforzando la nostra rete di vaccinatori, grazie ad una macchina organizzativa già ben avviata e che può contare su un lavoro di squadra che vede impegnati, in prima linea, il personale sanitario e amministrativo delle Asl, i professionisti del servizio sanitario regionale e della protezione civile e numerosi volontari che ringrazio”. La Toscana sta intanto predisponendo una nuova modalità di prenotazione last minute sulle prime dosi. “L’intento” spiegano dalla Regione, “è quello di far prenotare sul portale on line i posti rimasti liberi per le 24 ore successive”. Una nuova opportunità di prenotazione che dovrebbe essere messa a disposizione già dalla prossima settimana.

