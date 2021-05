Castiglion Fiorentino si ferma per il funerale di Chiara Meoni figlia del campione della Dakar. "Non mollate mai, tenetemi nel cuore"

23 maggio 2021 a

a

a

“Non mollate mai, vivete con il sorriso per raggiungere i vostri sogni. Io l’ho fatto, tenetemi d’esempio e nel cuore”. E’ il pensiero di Chiara Meoni che mamma Elena ha fatto scrivere nel ricordino della figlia, morta a 18 anni dopo aver lottato con tutte le forze contro il male.

Oggi a Castiglion Fiorentino è il giorno dell’addio a Chiara, figlia di Fabrizio Meoni, il motociclista vincitore della Dakar nel 2001 e 2002 e di altri prestigiosi rally (Incas, Cannonball, Tunisia, Egitto, Dubai) scomparso a 47 anni in un incidente in gara durante la Dakar, l’11 gennaio 2005 in Mauritania.

Chiara si è spenta sabato 22 maggio. Era stata ricoverata a lungo all'ospedale Meyer poi il desiderio, esaudito, di tornare a casa. Dalle 10 di oggi, domenica, aperta la camera ardente nel salone parrocchiale della chiesa del Rivaio dove è subito iniziato un flusso ininterrotto di persone per rendere omaggio alla ragazza. Un fiume di amici, i giovani del paese, famiglie, conoscenti. Tutti in lacrime davanti al feretro, increduli di fronte al volto bellissimo di Chiara, i cui tratti ricordano quelli del babbo campione: una splendida ragazza che nessuno riesce a credere che non ci sia più.

Alle 16 nel campino del Rivaio il funerale, poi l’inumazione nel cimitero di Castiglion Fiorentino dove riposa Fabrizio. Durante le esequie le bandiere saranno a mezz'asta sul Palazzo Comunale ed è prevista la serrata di tutte le attività economiche. Il lutto cittadino è stato proclamato dal sindaco Mario Agnelli, che in un toccante post ha scritto tra l’altro: “Grazie del tuo sorriso anima bella e vola più in alto del cielo”.

La notizia della prematura scomparsa della figlia del re della Dakar è rimbalzata in tutto il mondo dove Fabrizio era pilota di straordinarie capacità e dal cuore grande: in suo nome opera una onlus che porta avanti progetti per i poveri del terzo mondo (le offerte in occasione dei funerali vanno all’associazione). Messaggi di cordoglio dalla Federazione Motociclistica Italiana, un commosso ricordo è stato fatto nella diretta Rai di sabato del Giro d’Italia, con il dolore di Daniele Bennati, amico del campione.

Nata il 20 febbraio 2003, secondogenita di Fabrizio ed Elena, sorella di Gioele, consigliere comunale a Castiglion Fiorentino, era studentessa del Liceo Linguistico Giovanni da Castiglione e frequentava il quarto anno. Piena di vita e di sogni.

Castiglion Fiorentino è un paese attonito, sgomento. La mente corre alle feste in piazza e al palazzetto per i trionfi di Fabrizio Meoni quando tornava vittorioso dalle Dakar, la folla oceanica per il suo funerale e la cerimonia di inaugurazione della statua che lo ricorda lungo la strada regionale 71. Ora la scomparsa di Chiara unisce tutti in un brivido con l’unica consolazione di un abbraccio tra babbo e figlia là dove la mente umana non arriva.

Il distacco di Chiara da questo mondo, nel fiore degli anni, appare incomprensibile, ingiusto e crudele agli occhi rigati di lacrime di tutti. Sollecita una moltitudine di interrogativi come quelli che si ponevano millenni fa gli uomini nel silenzio dei deserti dove Meoni ha scritto pagine indimenticabili di sport e solidarietà.

Chiara risponde con quel pensiero dal ricordino: “Non mollate mai, vivete con il sorriso per raggiungere i vostri sogni.Io l’ho fatto, tenetemi d’esempio e nel cuore”.

Luca Serafini

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.