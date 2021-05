In mille al funerale di Chiara figlia di Fabrizio Meoni. Lacrime e preghiere. Il sindaco: mamma e fratello campioni di coraggio

23 maggio 2021 a

Alla fine nessuno vorrebbe andare via. Oltre mille persone radunate al campo del Rivaio, a Castiglion Fiorentino, per dire ciao a Chiara, la figlia del pilota Fabrizio Meoni, mito del motociclismo morto alla Dakar nel 2005.

Il prato verde e il garrire delle rondini stridono con il legno circondato dai fiori che racchiude questa ragazza di 18 anni volata via così presto. Difficile farsene una ragione.

Scorrono lacrime e interrogativi. Padre Emanuele all’altare cerca le parole giuste per dare un senso alla Croce portata sulle spalle da Chiara in questi mesi di lotta contro il male. Il sindaco Mario Agnelli, con il groppo alla gola, definisce mamma Elena e il figlio maggiore Gioele, veri “giganti” che come Fabrizio hanno affrontato la loro Dakar. Un coraggio straordinario. Il deserto del dolore riserva loro anche questa seconda terribile prova: l’abbraccio dell’intera comunità alla famiglia non è fisico ma lo stesso palpabile. E tanti i messaggi di cordoglio arrivati da tutta Italia e dall’estero.

Sfilano al microfono il fidanzato di Chiara e le amiche del cuore. E gli occhi di tutti si riempiono di lacrime. Il sorriso contagioso, la bontà d’animo, la simpatia, la forza di Chiara. Per tutti è stato un regalo averla potuta conoscere. Ora però è tutto “surreale”, dice una di loro. Non sarà più accanto nelle uscite, sulla strada per andare a scuola, in giro a condividere la spensieratezza dell’età.

Sono quattro i sacerdoti all’altare, la domenica di Pentecoste è la domenica di Chiara. La sua Pasqua, dice il sacerdote. Un’amica ricorda di quando a febbraio, poco dopo il diciottesimo compleanno, Chiara le confidò il timore di morire e si misero a piangere. Per i mille radunati al campetto del Rivaio è una coltellata.

Però padre Emanuele invita a immaginare un Oltre che per chi crede è certezza. E come Fabrizio anche dopo la sua morte ha portato dei frutti, così sarà con Chiara. Se ognuno farà tesoro del suo messaggio, del suo esempio, della sua purezza.

Il prete invita a non abbandonarsi allo sconforto, al pessimismo, piuttosto a raccogliere il testimone che ci consegna Chiara. A giovani e adulti. Con l’invito a vivere ognuno la propria vita con pienezza e fortezza. Si prega. Si piange. Ognuno fruga dentro la propria coscienza e oltre la razionalità che altrimenti non darebbe risposte.

Prima che il lunghissimo corteo sfili verso il cimitero, dove Chiara ora riposa a breve distanza dal babbo Fabrizio, nessuno vorrebbe sciogliere l’abbraccio di questo rito funebre che già è scolpito nell’identità e nella storia di Castiglion Fiorentino e nel cuore di tutti.

Le rondini gridano, il prato è verde, il cielo non si capisce se sia celeste o imbronciato di nuvole. Un grappolo di palloncini bianchi sparisce lassù, fra applausi di speranza.

Luca Serafini

