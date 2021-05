Chiara Meoni, quell'ultima interrogazione in Dad dall'ospedale e i ricordi dei prof. "Sarai in quinta con noi e per sempre"

24 maggio 2021 a

Rientra in classe la 4M del Liceo Linguistico Giovanni da Castiglione di Castiglion Fiorentino. E nulla sarà più come prima, con il posto vuoto di Chiara Meoni. Da qualche tempo Chiara lottava contro il male ma tutti immaginavano di riaverla accanto. Lei seguiva le lezioni a distanza, in Dad, dall’ospedale Meyer dove era ricoverata. Fino alla fine, fino a quando le forze l’hanno sorretta.

Il mondo della scuola ha partecipato alle giornate tristi e intense del distacco dalla studentessa di 18 anni figlia del campione della Dakar, Fabrizio Meoni, scomparso nel gennaio 2005. Le compagne e i compagni di classe, gli insegnanti, il preside dell’istituto si sono stretti intorno al feretro. Lacrime e ricordi.

E tra i ricordi e i messaggi ne riportiamo due. L'insegnante di matematica e fisica di Chiara, Andrea Pietropaolo, ricorda commosso l’ultimo collegamento in Dad, mercoledì scorso. "Buongiorno prof!”, aveva salutato Chiara dall’ospedale. “Sabato ero a lezione in classe sua, speravo che si collegasse, invece poche ore dopo la notizia del suo decesso… Era un'alunna modello, gentile, disponibile, pacata, rispettosa”. Una studentessa educata e di profitto. “La prima volta che la interrogai mi colpì per la sua proprietà di linguaggio scientifico nonostante frequentasse il linguistico”.

“Avrò l'onere di entrare alla prima ora in classe sua, per la prima volta senza di lei. Credo che sarà l'ora più difficile della mia carriera di insegnante”, aggiunge il prof Andrea Pietropaolo. Che ricorda ancora:

“Il 27 aprile la interrogai in fisica. Prese un bellissimo voto, come al solito, perché era una ragazza intelligentissima e studiosa. Ebbe solo un'unica indecisione in quella interrogazione e mi disse: "Mi scusi prof. sono un po' arrugginita!". Lo era per le tante sofferenze che il male le aveva creato e che avevano fatto sì che mancasse per tanto tempo da scuola”.

L’insegnante Roberto Lorenzini (filosofia e scienze umane), in un post su Facebook, ha scritto: “Voglio mandare un abbraccio virtuale, a tutta la classe 4M e a tutti coloro che hanno avuto il coraggio di esprimere un pensiero alla nostra "Chiarina", io non ce l ho avuto... non ce l ho fatta, anche se avrei desiderato tanto farlo”, scrive il prof riferendosi al funerale celebrato davanti a mille persone al Rivaio.



“Da insegnante se pur per breve, troppo breve, tempo voglio consegnare comunque a Chiara la mia pagella: SORRISO 10 CORAGGIO 10 BELLEZZA 10 UMANITÀ 10 RESPONSABILITA' 10 MATURITÀ 10 FORZA 10 IMPEGNO 10 CAPARBIETÀ 10 INTELLIGENZA10 FIDUCIA NEI SOGNI 10!!!

Cara "Meoncina" !!! Sarai in 5M CON NOI.... E IN TUTTO IL FUTURO A VENIRE!!”

