Rampichiana e Ardita a luglio per fare ripartire il turismo

Francesca Muzzi 24 maggio 2021 a

a

a

La bicicletta per fare ripartire il turismo, o meglio un’altra fetta di turismo, ad Arezzo. E’ ricco il mese di luglio in città. Tre appuntamenti, uno di seguito all’altro, che sono stati ufficializzati proprio in queste ultime ore. Partiamo subito dalla novità rappresentata dalla Rampichiana, la corsa di mountain bike che copre i sentieri fino a Lignano e poi per la Bonifica. Prima del Covid la partenza era sempre da Cortona o Camucia, ma quest’anno sarà da Piazza Grande alle 7.30 domenica 18 luglio. Come sempre due i percorsi. Uno di 42 chilometri e l’altro di 25. La domenica successiva invece sarà la volta dell’Ardita, la ciclostorica dell’Alpe di Poti che si corre il 25 di luglio.

Video su questo argomento Il sindaco di New York dalla sua residenza al Municipio in bici. Non accadeva dal 1970

“Le iscrizioni sono già aperte - dice Massimiliano Refi, presidente del comitato che su facebook ha annunciato l’ufficialità della data - e noi siamo molto contenti di tornare sulle nostre strade con le bici vintage”. Ma non è ancora finita. Perché nel primo fine settimana di agosto e quindi in coincidenza con la Fiera dell’Antiquariato tornerà anche Bici in Fiera “con una mostra permanente dedicata alla bicicletta che sarà allestita nell’atrio del palazzo della Provincia”, sottolinea ancora Massimiliano Refi. “I tre appuntamenti sono insieme alla Fondazione Arezzo Intour con la quale stiamo cercando di fare ripartire il turismo, o per meglio dire un’altra parte di turismo quello legato allo sport ma anche all’ambiente. Il cicloturismo”. In queste settimane, gli organizzatori dell’Ardita stanno anche concludendo di sistemare la segnaletica permanente del percorso. “Ci sono già percorsi tracciati per quanto riguarda l’Intrepida e la Chianina e quindi anche ad Arezzo ci sarà il percorso permanente dell’Ardita. Un bel biglietto da visita, soprattutto utile, per chi vorrà inoltrarsi per i nostri sentieri”.

Moser: "La bici elettrica? Una grande invenzione, fa andare in giro tutti"



L’edizione 2021 sarà la quinta dalla sua nascita e anche questa vedrà l’arrivo e la partenza in piazza Grande. A contorno numerose iniziative a cominciare da sabato 24 luglio con la Mostra Scambio, semsempre in piazza Grande riservata a velocipedi storici e relativi ricambi ed accessori, ma anche la presentazione delle novità del settore, con la possibilità di provare le ultime gravel bikes o le bici a pedalata assistita o di apprezzare il meglio i prodotti del territorio. La domenica poi, la ciclostorica presenterà sempre tre percorsi: il primo di 30 km si chiama “Gourmet” ed è pensato per chi vuole passeggiare in bicicletta alla scoperta delle bellezze del territorio e delle sue prelibatezze. Il percorso di 50 km “Classico” è più impegnativo e si spinge nel Casentino, mentre si conferma il percorso “L’Ardita” di 80 km con la cronoscalata dell’Alpe di Poti. “Tutto questo - sottolinea Refi - grazie non solo alla Fondazione Arezzo Intour, ma anche alla Uisp. Adesso non rimane che incrociare le dita e inforcare le bici”.

Sostenibilità: al via progetto ricerca su sharing mobility durante grande eventi

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.