Arezzo, due feriti nello scontro frontale tra auto e furgone a Poppi

Due feriti gravi in un incidente stradale avvenuto questa mattina, martedì 25 maggio 2021, alle 5.50 a Poppi. Si è trattato di uno scontro frontale tra un'auto e un furgone in via Falterona. Due le persone coinvolte, entrambe hanno riportato lesioni serie e sono state valutate in codice rosso.

Sul posto sono intervenute due ambulanze blsd, una automedica, l'elicottero Pegaso 2, i vigili del fuoco ed i carabinieri per rilievi e viabilità. Un ferito è stato trasportato con l'ambulanza medicalizzata all'ospedale di Arezzo, l'altro è stato centralizzato alle Scotte di Siena con l'elicottero Pegaso 2.

