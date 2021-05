Covid, ad Arezzo tornano i vaccini anche di notte. Dalla Regione via libera a sei open day per gli over 40 senza prenotazione

25 maggio 2021 a





Tornano i vaccini anche di notte. Nelle prossime due settimane saranno almeno quattro le sedute ad Arezzo, dalle 20 alle 23, dedicate alla somministrazione delle dosi di AstraZeneca. Si sta lavorando ai dettagli di una iniziativa che ripete quella effettuata domenica scorsa nel padiglione di via Spallanzani: 124 somministrazioni sulle 300 riservate in questo caso agli over 60 che non avevano ancora prenotato la prima dose. Si guarda al rafforzamento della campagna vaccinale che lunedì 24 maggio la Regione ha definito, organizzando per le prossime due settimane open day per gli over 40. In questa fascia di età, quindi a partire dal 1981, “chi ancora non si è vaccinato con la prima dose potrà farlo recandosi nei prossimi giorni, senza prenotazione, in una serie di hub individuati dalle Asl. Il vaccino utilizzato sarà, per tutti, AstraZeneca”. Questi i luoghi e le date secondo il calendario stilato dall’amministrazione regionale per il territorio della Asl Toscana Sud Est. Saranno sei gli open day per gli over 40: 26, 28 e 30 maggio; 2, 4 e 6 giugno. Complessivamente le dosi a disposizione per la provincia di Arezzo sono tremila; 2.400 quelle per il territorio senese e 1.600 per Grosseto. Le strutture interessate, dove ci si potrà recare appunto in giorni ed orari specifici - sarà la stessa Asl a fornirle nel dettaglio - sono ad Arezzo i due hub del Centro Affari e del Teatro Tenda; in provincia il centro sociale di Bibbiena stazione e poi i punti sanitari allestiti a Cortona e Sansepolcro. Mentre ci si prepara alle vaccinazioni in notturna e agli open day per gli over 40, quella di oggi, martedì 25 maggio, sarà una data da ricordare per la campagna vaccinale in Toscana. Il presidente Eugenio Giani e l’assessore regionale alla sanità Simone Bezzini infatti illustreranno alla stampa i termini dell’accordo raggiunto con i medici di medicina generale e le farmacie, un passo in avanti decisivo verso la vaccinazione di massa. Un accordo voluto da Giani “per avere più bocche da fuoco” ha sottolineato il presidente, “nella nostra capacità vaccinale, perché gli hub pubblici possono fare 30-35 mila somministrazioni; 10 mila le possono fare i medici di base, 10 mila o qualcosa meno i farmacisti. Potremmo arrivare a superare i 50 mila vaccini al giorno. Il problema” ha ricordato lo stesso Giani rilasciando una dichiarazione alle agenzie, “è che non arriva tale massa di vaccini come ci attendevamo”.

Un accordo, quello sottoscritto con medici di famiglia e farmacisti, al quale tutti guardano con attenzione perché, senza ombra di dubbio, permetterà alla campagna di fare un balzo in avanti verso l’obiettivo della vaccinazione di massa. La presenza sul territorio permetterà infatti di raggiungere in modo capillare le persone che devono ancora ricevere il vaccino anti Covid. Una campagna che, nel territorio aretino, stando agli ultimi dati forniti venerdì scorso dalla Asl Toscana Sud Est, ha superato quota centomila per quanto riguarda le prime dosi somministrate e che riguardano prodotti Pfizer, AstraZeneca, Moderna e Johnson&Johnson. Per la precisione 104.880. Sono invece 50.618, sempre secondo i numeri della Asl che si riferiscono ad Arezzo e alla sua provincia, i richiami completati.

