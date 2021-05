Pupo: "Arezzo ha tantissime potenzialità, ma deve uscire dal provincialismo"

Francesca Muzzi 26 maggio 2021 a

Da Beppe Angiolini a Gianni Morandi fino ai campi di paddle che vorrebbe costruire al vecchio Country Hotel di Ponticino. Pupo, Enzo Ghinazzi, è un fiume in piena. Ma a differenza di tanti suoi colleghi che hanno dovuto pagare la pandemia con un letargo forzato e ancora non finito, Pupo ha lavorato e per questo si ritiene “molto fortunato”. “Ho partecipato a due edizioni del Grande Fratello Vip come opinionista, quando i miei colleghi erano costretti a stare in casa”. Un’esperienza che però Pupo ha scelto di chiudere. Non parteciperà alla terza edizione che prenderà il via dopo l’estate. Ecco perché: “Mi permetto di dire di no – risponde – perché questa esperienza mi è servita ad arricchire il mio bagaglio. E’ stato bello lavorare con Signorini e conoscere il reality, trasmissioni che – lo ammetto – non guardavo. Ma adesso ho deciso di investire i soldi che ho guadagnato e tornare alla mia musica”. Enzo partirà stamani per la Russia dove ha in programma numerose iniziative di beneficenza. Appena potrà, poi, tornerà a viaggiare e a cantare.

L’anno scorso ad Arezzo celebrò i 40 anni di “Su di noi” con un concerto all’Anfiteatro. Ha intenzione di fare qualcosa d’altro per Arezzo?

“Se intendiamo cantare ad Arezzo, per quest’anno, penso di no. Se lo permettono, ricomincio a girare il mondo con i concerti che abbiamo dovuto interrompere un anno e mezzo fa”. “Se invece mi chiedete se farò qualcosa per Arezzo - continua Enzo Ghinazzi - allora rispondo che io lo faccio sempre. Alcune settimane fa, per esempio, lo scrittore Fulvio Abbate, mi chiamò per visitare la città e lo accompagnai volentieri. Sono un ambasciatore silente. Io frequento sempre Arezzo e, quando posso, la mostro in tutto il suo splendore”.

A proposito di splendori, Beppe Angiolini è stato nominato direttore artistico della bellezza. Che ne pensa?

“Penso che sia la scelta più giusta. Ricordo che quando venne nominato mi mandò un messaggio per comunicarmi la notizia e mi disse anche che dovevamo vederci. Non so se ha qualcosa da propormi. Ma dico agli aretini di fidarsi di Beppe, grande amante e appassionato della sua città”.

Arezzo, gli aretini. Città dalle grandi potenzialità. Come risollevarsi dopo il Covid?

“Arezzo ha delle potenzialità artistico, culturali e imprenditoriali a volte superiori a tante altre città italiane. Peccato che manca lo spirito imprenditoriale di investire in questa città. Nella cultura come nello sport. Mi domando, ma sarà possibile che non ci siano imprenditori con la voglia di ‘fare’? Magari ci sarà anche il risvolto della medaglia e cioè che non saranno stati messi nella condizione giusta. Però mi viene sempre in mente quando, con l’allora ex sindaco Giuseppe Fanfani, cercai di portare due serate della Rai ad Arezzo. Nella riunione che si fece in Comune ricordo che c’erano anche alcuni orafi che dissero ‘ma a noi che ce ne viene?’. E’ un peccato, a volte, restare troppo chiusi”.

Aretini ancora provinciali?

“Diciamo che l’evoluzione culturale è più indietro rispetto all’evoluzione economica della città che invece è molto avanti”.

Saracino. Comune e Istituzione stanno facendo di tutto per correre Giostra. Da quanto tempo non torna in piazza?

“Da tanti anni. Però prometto che se a fine agosto o settembre ci sarà il Saracino tornerò anch’io in piazza Grande”.

Country Hotel: ha deciso poi che cosa diventerà?

“Tanta gente mi ha chiamato per propormi idee. Io avrei voluto donarlo all’amministrazione comunale di Laterina Pergine per farci la sede del Comune, quella delle Poste, magari anche la sede della Misericordia. Ma per problemi che non sto qui a dire, non se n’è fatto niente. Proprio sabato ero lì davanti e ho chiamato il mio amico Gianni Morandi. Dopo l’incidente gli telefono spesso, non è stata una cosa da poco quello che gli è successo. E così davanti al mio albergo gli ho fatto questa video chiamata dicendogli che da otto anni mi sono ricomprato il mio hotel, quasi come ripicca dopo averlo perso al gioco. E lui mi ha risposto: ‘ma insomma che ci fai?’. Gli ho detto, come lo dico a voi: non lo so”.

Impossibile…

“L’ultima idea è venuta in mente al mio manager. Mi ha detto che c’è uno sport che adesso va di molto e che si chiama paddle. Magari ci farò 4-5 campi di paddle”.

A proposito di sport, a luglio Arezzo sale sui pedali con la Rampichiana e l’Ardita. Ci sarà anche Pupo?

“Mi dispiace, ma non sarò in città in quel periodo”.

Enzo, si è vaccinato?

“Ancora no. Devo prenotarmi e spero di farlo a breve. Sono a favore dei vaccini, sono l’unica arma di libertà per chiudere, speriamo definitivamente, questo momento così buio per tutti”.



