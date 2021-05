Da Caprese Michelangelo a Parigi: i trattori "Del Morino" puliscono parchi e giardini francesi

Francesca Muzzi 30 maggio 2021 a

Una commessa di trattori elettrici con il Comune di Parigi per la manutenzione dei parchi e giardini è solo un altro tassello della ditta “Del Morino” di Caprese Michelangelo che dal 1875 fabbrica macchine per il giardinaggio e che da allora - nacquero come fabbri - non si è mai fermata esportando i suoi prodotti in tutto il mondo. Lo ha fatto anche in questo anno e mezzo quando il Covid ha bloccato molte attività manufatturiere. Invece, come racconta Andrea Del Morino, titolare insieme al babbo Daniele: “Noi, non ci siamo fermati e anzi, questa pandemia, ha favorito ancora di più l'interesse per i nostri prodotti ”. Lo ha fatto, perché “la gente restando a casa, ha riscoperto la qualità del lavoro di manutenzione e cura del proprio giardino impiegando così le attrezzature di nostra produzione”. Tanto che la ditta “Del Morino” ha incrementato del 10% la propria forza lavoro arrivando ad impiegare circa 100 addetti a Caprese Michelangelo.

"Nei prossimi mesi contiamo di assumere ancora". Questo grazie anche alle nuove produzioni dei nuovi trattori ad energia elettrica che hanno avuto tanto successo. Si tratta, in particolare, di due trattori: Rino e Carino. E se quest’ultimo viene utilizzato per un uso domestico, quasi hobbystico, Rino ha conquistato il Comune di Parigi. “Grazie infatti alla drastica riduzione dell'inquinamento acustico e atmosferico è particolarmente utilizzato nei lavori in zone sensibili o urbane ed essendo elettrico, non produce emissioni di gas di scarico come le macchine diesel o benzina. Questo incide notevolmente sulla qualità dell’ambiente nel quale operano personale al lavoro e conducente del veicolo. Insomma un trattore che viene spesso usato nei centri abitati, oppure nelle zone residenziali. Un trattore che ha subito richiesto il Comune di Parigi”. “All’inizio in Francia ne sono arrivati due” dice Andrea Del Morino che però proprio in questi giorni, sta preparando le valigie, perché a fine giugno tornerà nel capoluogo francese per finalizzare la vendita di una piccola flotta di trattori.

“Probabilmente porteremo a Parigi altri trattori elettrici da Caprese Michelangelo. Una bella soddisfazione”. Circa il 95 per cento della produzione viene esportato e “abbiamo avuto un incremento di vendite, soprattutto per quanto riguarda i nuovi trattori ad emissioni zero” che a questo punto potrebbero andare a ripulire altre strade del mondo. “In effetti è già così - risponde Andrea - Oltre che in Francia stiamo esportando anche in Germania e abbiamo dato le nostra macchine anche alla municipalizzata di Torino”. Un’azienda che è un’eccellenza in Valtiberina e che continua a crescere. Dopo i nuovi assunti degli ultimi mesi, i Del Morino potrebbero cercare altre figure specializzate da inserire nel proprio organico con l'orgoglio e la consapevolezza che la pandemia se non è stata un disastro per tutti, sarà un’occasione per tanti.



