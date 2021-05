Arezzo, spaccia in casa: era agli arresti domiciliari per droga

30 maggio 2021 a

Agli arresti domiciliari, spacciava droga direttamente nella sua abitazione. Una volta scoperta dalla Polizia, la donna è stata arrestata per lo stesso reato - spaccio di sostanze stupefacenti - che, tempo addietro, aveva fatto scattare nei suoi confronti la misura dei domiciliari. Gli investigatori della Squadra Mobile in forza alla Questura di Arezzo sono risaliti alla 39enne, originaria della Bulgaria ma residente in città, dopo che era stato notato un via vai sospetto in un palazzo che si trova nella zona di San Clemente. Un andrivieni di tossicodipendenti che ha fatto convergere le attenzioni della Mobile proprio su quell’edificio. Sono così scattati i riscontri dai quali è emerso che in quello stabile abita la 39enne, agli arresti domiciliari proprio per il reato di spaccio. Nei giorni scorsi è scattata la perquisizione all’interno della casa. Perquisizione che si è conclusa con il ritrovamento di dodici dosi di cocaina già confezionate e pronte per essere spacciate. Le dosi erano state occultate all’interno di un gamba in legno di un tavolino. Lo stupefacente è stato sequestrato. Nei confronti della donna è quindi scattato l’arresto per spaccio

