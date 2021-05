Arezzo, vaccini Pfizer ai sessantenni senza prenotazione: da oggi e per una settimana

Marco Antonucci 31 maggio 2021 a

Si apre una settimana di novità per la campagna vaccinale. Da oggi infatti, anche nell’Aretino, via alla somministrazione senza prenotazione di dosi Pfizer ai sessantenni. Da domani, martedì 1 giugno, come comunicato nei giorni scorsi dalla Regione, gli over 30 avranno la possibilità di prenotarsi: i primi saranno i nati negli anni 1982 e 1983. Tornando a quello che è stata ribattezzata la Pfizer open week, saranno 1.200 le dosi a disposizione dei centri sanitari di Arezzo e della provincia, per aumentare la vaccinazione di una fascia di età, quella compresa tra i 60 e i 69 anni, che secondo le statistiche è rimasta un po’ indietro nella corsa verso la vaccinazione di massa.

Questi, nel dettaglio, orari e luoghi dove i diretti interessati potranno recarsi per ricevere la dose Pfizer senza dover prenotare. Si inizia oggi a Bibbiena, al centro sociale con 100 dosi che saranno somministrate dalle 14 alle 20; 100 dosi, sempre dalle 14 alle 20 anche nel centro vaccinale del Foro Boario a Sansepolcro. Domani martedì primo giugno la campagna prosegue in notturna (dalle 20 alle 23) nei due hub di Arezzo, al Centro affari (200 dosi), e al Teatro tenda (100 dosi). Giovedì 3 giugno ancora Centro affari e Teatro tenda dalle 20 alle 23 e stesso orario per Cortona, nel punto vaccinale della scuola Berrettini-Pancrazi. Sabato 5 giugno 200 dosi verranno somministrate al Centro affari (sempre dalle 20 alle 23). Infine domenica 100 dosi a Cortona, dalle 8 alle 14.

Sul fronte dell’emergenza Covid, Arezzo piange un’altra vittima: un 56enne ricoverato all’ospedale San Donato di Arezzo. Per quanto riguarda i contagi, secondo il bollettino quotidianamente diramato dalla Asl, tra sabato e domenica sono stati accertati 27 nuovi casi nel territorio aretino (nove nel capoluogo); 614 i tamponi effettuati. Al San Donato sono 39 i pazienti ricoverati, nove in terapia intensiva. Sono 776 le persone positive seguite dalla Asl; 49 i guariti nelle 24 ore comprese tra sabato e domenica.

