Paolo Rossi, i campioni del Mondiale 1982 tutti a cena insieme a Poggio Cennina

Ritrovarsi a casa di Paolo Rossi in nome dell'amicizia per Pablito, scomparso lo scorso 9 dicembre. Gli eroi del Mundial 1982 hanno trascorso tutti insieme il weekend nel resort di Poggio Cennina, nel comune di Bucine in provincia di Arezzo. A organizzare la serata la moglie del campionissimo, Federica Cappelletti.

"È stata una serata magica, che nessuno di noi dimenticherà mai... che avrebbe reso fiero e felice vostro padre... che ha reso fiera e felice me.... voi e la sua squadra dell’82 con le loro famiglie.... tutti insieme... in una notte in cui 'doveva essere freddo' ma non faceva freddo... in una notte in cui 'doveva piovere' ma non ha piovuto.... in una notte che ci ha restituito il sorriso con un’autentica dimostrazione di amore fraterno nei confronti di papà e adesso nostri.... una serata che rimarrà scolpita nel cuore di chi c’è stato" è il commosso post proprio di Federica. Non è stata infatti una serata di dolore, ma di amicizia nei confronti dell'amico che non c'è più e la sua famiglia.

C'erano Antonio Cabrini, Marco Tardelli - con Myrta Merlino - Bruno Conti, Giancarlo Antognoni, Giovanni Galli, Ivano Bordon, Claudio Gentile, Gianpiero Marini, Franco Selvaggi, Giuseppe Dossena e Franco Causio. Musica, cibo, sorrisi. E poi un momento molto toccante quanto tre palloncini - che simboleggiavano Paolo Rossi, Gaetano Scirea ed Enzo Bearzot - sono stati lasciati andare verso il cielo uniti uno all'altro. Non poteva mancare la mitica coppa a troneggiare nel tavolo con i campioni lì, tutti per uno, uno per tutti come ai tempi di quell'estate gloriosa. "Sei in buone mani" ha scritto Spillo Altobelli, "Pablito per sempre, campioni per sempre, insieme per sempre" invece Schizzo Tardelli sempre sui social con la compagna Myrta - giornalista di La7 - che ha aggiunto" Una serata che custodirò per sempre, nei miei ricordi e soprattutto nel mio cuore".

Lo sappiamo che sei tranquillo perché sei in buone mani!!!Ciao Paolo!!! pic.twitter.com/8ZdUQHp5uC — SPILLO ALTOBELLI (@ALTOBELLIGOL) May 30, 2021

