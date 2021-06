Arezzo, accoltella la moglie poi chiede aiuto al vicino di casa: arrestato uomo di 49 anni a Bibbiena

31 maggio 2021 a

Uomo accoltella la moglie poi corre a chiedere aiuto al vicino di casa e viene arrestato. Tentato omicidio a Bibbiena alle 20 di questa sera, lunedì 31 maggio 2021. Una donna di 41 anni, T.A., è stata trasportata in ospedale, a Careggi, con ferite da taglio al collo e al petto. Non è in pericolo di vita perchè la lama, un coltello da cucina, non ha provocato ferite profonde.

E' successo che tra i due è scoppiata una lite e l'uomo, 49 anni, G.M., ha aggredito la convivente con il coltello. Poi si è reso conto di quanto fatto ed ha chiesto aiuto.

Sul posto, a Bibbiena alta, sono subito intervenuti i soccorritori del 118 e i militari dell'Arma della compagnia di Bibbiena. L'uomo è stato arrestato e condotto in carcere con l'accusa di tentato omicidio.

In corso approfondimenti e accertamenti. Sullo sfondo, riferiscono i carabinieri, una situazione di disagio legata al problema delle dipendenze.

