Arezzo, al processo Coingas è il giorno di Staderini: l'interrogatorio tiene con il fiato sospeso

Luca Serafini 01 giugno 2021

E’ il giorno di Sergio Staderini. Parla in tribunale l’ex amministratore di Coingas ed ex braccio destro del sindaco Alessandro Ghinelli.

Dente avvelenato e sassolini nelle scarpe, si dice alla vigilia e ci sono le premesse per fuochi d’artificio. Staderini è imputato per peculato ed altri reati, pertanto deve risponde per difendersi, ma il pm Roberto Rossi ha chiesto ed ottenuto il suo interrogatorio (sotto forma di incidente probatorio) per consolidare e cementare tutte le accuse che spalmate nei diversi filoni toccano tredici persone. Tra cui lo stesso sindaco di Arezzo Ghinelli che si porta avanti la fastidiosa grana nel mandato bis, il suo assessore Merelli, il presidente di Estra Macrì, l’attuale amministratore di Coingas Scortecci, l’ex presidente di Multiservizi Amendola, l’attuale presidente di Arezzo casa Roggi, il consigliere comunale Bardelli, i beneficiari delle consulenze affidate da Coingas per quasi mezzo milione: l’avvocato Olivetti Rason ed il commercialista Cocci. Nel gruppo, tra gli altri, figura la contabile Mara Cacioli e pure lei sarà interrogata oggi su sua richiesta. Un giorno, intercettata, Cacioli ebbe a definire “aria fritta” certi incarichi affidati da Coingas (“società che non fa una s...”) qualificati come malversazioni dalla procura.

Si comincia alle 9.30, a porte chiuse. Probabile maratona fino al pomeriggio inoltrato. In Staderini la pubblica accusa può trovare ulteriore terreno fertile dopo la miniera di registrazioni scottanti scovata dalla Digos nella memoria del suo computer (Staderini registrava di nascosto le riunioni e le conversazioni) e dopo i verbali bollenti con i quali è poi scattata l’accusa di peculato per Francesco Macrì in relazione alle consulenze per l’avvocato fiorentino, Olivetti Rason.

Ogni cosa è da dimostrare e fase assolutamente preliminare, per carità. Ma intanto la graticola del processo Coingas brucia per tutti i tredici.

“Butto giù la giunta... farò un casino che manco te lo sogni” disse un giorno, intercettato dalla Digos, Sergio Staderini. Era in rotta di collisione con quella classe amministrativa (prima amministrazione di centrodestra guidata da Ghinelli) che pure lo aveva portato alla guida della spa dei Comuni. Era il 2019 e c’era la grana di quelle consulenze pesanti, “incongrue”, indigeste ai revisori dei conti perché ritenute esagerate per le reali necessità di Coingas. C’erano scricchiolii sinistri poi sfociati nella raffica di avvisi di garanzia con le perquisizioni, e Staderini non ci stava ad essere indicato come il responsabile della gestione. “Se parlo...” diceva al telefono nelle conversazioni come a lasciar intendere di essere “obbligato” a fare certe scelte.

Dopo una fase di silenzio di Staderini, prima hanno “parlato” le registrazioni che faceva di nascosto nelle riunioni, e che sono alla base ad esempio del filone Multiservizi: il presunto accordo corruttivo Bardelli e Amendola per il sostegno alla sua nomina a presidente della società dei cimiteri con un utilitaristico do ut des “benedetto”, secondo la procura, dai piani alti del Comune. Audio rivelatori anche sul filone della nomina di Macrì in Estra, passaggio da consigliere al cda della multiutility che secondo la procura non si poteva fare e fu un abuso.

Poi hanno parlato i verbali dove Staderini dipinge un quadro nel quale proprio il vertice di Estra pilotava Coingas con l’amministrazione di palazzo Cavallo di fatto in sintonia. Con il risultato che certi compensi andavano nella direzione in cui dovevano andare, verso amici. Ma davvero funzionava così? Cosa c’è di tangibile e di penalmente perseguibile?

Staderini si espone oggi ad un fuoco di fila di domande che gli saranno poste dal pm Rossi (anche sull’ipotetico aiutino, da lui negato con decisione, che avrebbe dato al commercialista Cocci) ma anche dagli avvocati delle difese e delle parti civili (molti comuni soci di Coingas). Oltre che dal gup Claudio Lara, il giudice che poi alla fine dovrà soppesare tutti gli elementi e pervenire alla conclusione, che per Staderini sarà a stretto giro una sentenza dato che ha scelto il rito abbreviato. Mentre per gli altri l’iter dell’udienza preliminare si concluderà con la decisione classica: rinvio a giudizio o archiviazione.

La presunzione di innocenza che vige fino al terzo grado di giudizio, e il rispetto che si deve agli imputati, figuriamoci se in questa fase non valgono come scudo doveroso, tanto più per una vicenda sottile e intricata come questa dove la partita è apertissima al di là delle intercettazioni gustose, piccanti, sconvenienti.

Quello di oggi è un passaggio del processo molto importante per la tenuta del teorema accusatorio secondo il quale la politica si spartiva una fetta di torta, tra compensi da veicolare e incarichi da assegnare, poi ogni cosa andava formalmente giustificata convincendo tutti che “gli asini volano”.

