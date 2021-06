Arezzo, accoltellata dal marito: la donna è in prognosi riservata. Prima notte in cella per il 49enne accusato di tentato uxoricidio

01 giugno 2021 a

E' in prognosi riservata all'ospedale di Careggi la donna di 41 anni, Teresa A., accoltellata dal marito all'ora di cena nella casa di Bibbiena alta dove la coppia abita. L'uomo, Giuseppe M., 49 anni, artigiano, ha trascorso la prima notte in carcere a Sollicciano. Arrestato dai carabinieri della compagnia di Bibbiena, è accusato di tentato omicidio aggravato dal fatto di aver colpito la moglie. Due colpi sferrati con un coltello da cucina.

Ferite per fortuna non profonde al collo e al petto. Gli inquirenti, coordinati dal pm Marco Dioni, stanno ricostruendo l'accaduto per dare una precisa lettura dei fatti. Determinante sarà anche il racconto della donna, non appena possibile. Lunedì sera le condizioni della 41enne, soccorsa in codice giallo, erano considerate non tali da mettere a rischio la vita ma in ospedale sta ricevendo tutte le cure del caso.

Quanto al marito l'udienza di convalida dell'arresto potrebbe essere tenuta il 3 giugno. Lui stesso dopo aver ferito la moglie avrebbe chiamato i soccorsi ed ha chiesto aiuto ad un vicino. L'Arma ha parlato di contesto di disagio legato alle dipendenze ma la situazione attende di essere chiarita. I due sono sposati da poco. Da comprendere le ragioni della lite degenerata nel sangue e se prima di questo episodio ci sono state altre situazioni di conflitto e violenze o si è trattato di un fatto isolato.

