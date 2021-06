Arezzo: coltellate alla moglie. l'uomo davanti al giudice

02 giugno 2021 a

a

a

La donna accoltellata è in ospedale e da quanto risulta se la caverà. Il marito che l’ha ferita è in carcere, affranto e dispiaciuto. Chiede di Teresa, delle sue condizioni. Giuseppe M., l’uomo di 49 anni che ha aggredito la consorte 41enne al culmine di una lite, domani sarà davanti al giudice per la convalida dell’arresto scattato lunedì sera dopo il grave fatto di sangue nell’appartamento di via Dante nella parte alta di Bibbiena. E’ accusato di tentato omicidio. La moglie, ricoverata a Careggi, non sarebbe in pericolo di vita: le ferite prodotte con il coltello Opinel con lama lunga sette centimetri, per fortuna sono rimaste a livello superficiale, al collo e al petto. C’era tanto sangue nell’abitazione di via Dante e i primi ad intervenire nella casa, 118 e carabinieri, hanno pensato al peggio. Le conseguenze del gesto del 49enne, operaio del legno, potevano essere ben peggiori.

Arezzo, arrestato ed espulso il boss di Saione che spadroneggiava tra droga e violenze

Era esasperato, dice chi conosce Giuseppe. Una vita di coppia turbolenta, burrascosa, condizionata pare anche da problemi di dipendenza da alcol e sostanze. Si parla di incomprensioni crescenti negli ultimi tempi, di volontà di separarsi dopo un paio di anni di convivenza. In questo contesto problematico è scattato il gesto d’impeto dell’uomo, che si inserisce nella purtroppo ampia casistica degli atti violenti contro le donne. Gli inquirenti stanno lavorando per fare piena sull’accaduto, sull’antefatto e sull’esatta dinamica dell’aggressione. L’uomo è difeso dagli avvocati Anna Lisa Tafi e Saverio Agostini. E’ stato lui stesso a presentarsi dal vicino di casa per dirgli quello che era successo. Poi a Bibbiena alta sono arrivati gli operatori del 118 e i carabinieri della compagnia di Bibbiena guidata dal capitano Giuseppe Barbato.

Arezzo, accoltella la moglie poi chiede aiuto al vicino di casa: arrestato uomo di 49 anni a Bibbiena

La 41enne, Teresa A., originaria di Catanzaro, presentava ferite da taglio ma le sue condizioni per fortuna non erano disperate. Codice giallo quello di partenza, con il Pegaso, verso Careggi. I militari dell’Arma hanno velocemente trovato il coltello posato sopra un comodino e i vestiti sporchi di sangue dell’uomo posati su una sedia, quelli utilizzati per il lavoro.

La lite, probabilmente l’ennesima, è scoppiata tra le 19 e le 20. Una situazione tesa, al limite, tra problemi di relazione, di alcol e sostanze, forse anche economici. Un contesto di disagio. I carabinieri parlano anche di altre contusioni sul corpo della donna riconducibili alla colluttazione che deve essere avvenuta in più ambienti della casa. La dinamica esatta e tutta la situazione attende di essere lumeggiata. Titolare del caso è il sostituto procuratore Marco Dioni. Per la ricostruzione del fatto saranno determinanti le parole dell’operaio che domani potrebbe rispondere al giudice e quelle della donna non appena secondo i sanitari di Careggi sarà in grado di sostenere una conversazione con gli inquirenti.

Accoltellata dal marito: la donna è in prognosi riservata. Prima notte in cella per il 49enne accusato di tentato uxoricidio

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.