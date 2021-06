Arezzo, ciclista investe pedone: uomo di 59 anni trasportato in gravi condizioni a Careggi con Pegaso

03 giugno 2021 a

Ciclista investe pedone che resta gravemente ferito. E' successo ad Arezzo in via Alessandro Dal Borro questa mattina, giovedì 3 giugno.

L'uomo travolto dalla bicicletta, 59 anni, ha riportato lesioni serie - trauma cranico commotivo e altri traumi - ed è stato trasportato a Careggi con l'elicottero Pegaso. E' stato valutato in codice rosso.

Sul luogo dell'incidente, nel quartiere di Pescaola, sono intervenute l'automedica di Arezzo e l'ambulanza Blsd di Rigutino per i primi soccorsi al 56enne. Rilievi di legge per fare chiarezza sulla dinamica dello scontro, violento, tra il ciclista e l'uomo a piedi che ora è in prognosi riservata.

