Arezzo, super week end in arrivo. La Fiera traina il turismo

Giovanna Belardi 04 giugno 2021 a

Super week end in arrivo. C’è la Fiera, c’è la voglia di tornare nelle città d’arte, ci sono i locali, avviati a una quasi normalità. Se il tempo darà un aiutino si prospetta un week end interessante quello del 5 e 6 giugno. Già gli ultimi giorni sono stati soddisfacenti, con molto turismo di prossimità che specie il 2 giugno è tornato per le vie e le piazze di Arezzo. Ci si aspetta che la Fiera Antiquaria dia una spinta in più e sabato e domenica si riveda finalmente un po’ di movimento dopo mesi bui. La Fiera resta per questa edizione al Prato, ma è probabile che già da luglio sia nella sua collocazione originaria. “Abbiamo sensazioni positive in termini di prenotazioni. Per la Fiera sono previsti banchi in più e si dovrebbe arrivare a circa 200. Resta ancora al Prato ma per luglio probabilmente la rivedremo in centro - spiega l’assessore Simone Chierici -. Per il momento tutto nella norma ma per la prossima settimana si annunciano novità nell’ambito della manovra “Arezzo non molla”, una serie di misure e azioni di supporto importanti”.

Vi aspettate una mini invasione rispetto a tanti fine settimana vuoti dei mesi scorsi? “Ci aspettiamo un ritorno dei visitatori e speriamo che ci sia”. Anche il direttore della Fondazione Arezzo Intour pensa positivo: “Sono dati incoraggianti quelli che registriamo in prospettiva del primo week end di giugno e confermano un crescente interesse da parte dei viaggiatori verso la nostra città - spiega Rodolfo Ademollo, Direttore della Fondazione Arezzo Intour -. Pur rimanendo lontani dai numeri degli anni precedenti, giugno mostra significativi segnali di ripresa. In questo momento gli alberghi stanno lavorando soprattutto con gli espositori che arrivano da ogni parte d’Italia. I dati ad oggi raccolti dal monitoraggio dei principali siti di prenotazione online, ci dicono che per la notte tra il 5 e 6 giugno si registra un’occupazione delle strutture del territorio pari all’84 per cento. Un trend positivo che accompagna anche il settore dell’extralberghiero dove stiamo registrando una crescita costante di prenotazioni”.

Riparte anche la cultura: “Per quanto riguarda i musei abbiamo notato la ripartenza di gruppi guidati dalle guide turistiche della città mentre per il Museo dedicato alla Giostra del Saracino, di cui la Fondazione Arezzo Intour cura direttamente la gestione, stiamo ricevendo un buon numero di prenotazioni - prosegue Ademollo -. Nel weekend potenzieremo i servizi. La Fondazione Arezzo Intour garantirà l’apertura del centro informazioni turistiche presso l’Emiciclo (con i bagni annessi) mentre verrà prolungata l’apertura dell’info point delle Logge Vasari. La Fiera è un evento che sta riscuotendo molta attenzione anche sui social. Tra le curiosità, registriamo che sono soprattutto le donne nella fascia di età fra i 45 e i 64 anni a mostrare interesse per questo appuntamento. Si segnala un aumento costante di turismo di vicinato, sono i viaggiatori di Lazio e Umbria, Lombardia quelli che mostrano maggior curiosità per la Fiera”. E’ ora di ripartire anche per il Centro Guide Arezzo che per il fine settimana oltre al tour tradizionale propone anche iniziative indirizzate in particolare alla Fiera.

Infine la questione controlli anti Covid e movida: con la fiera, il sabato e la domenica inevitabile che il centro storico sarà sotto la lente. Per assicurare la tranquillità di residenti e visitatori ma anche per vigilare su fenomeni poco edificanti che si sono verificati nelle ultime settimane. Polizia Municipale dunque all’erta per vigilare che fili tutto liscio.

