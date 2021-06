Arezzo, donna derubata della collana al mercato di Castiglion Fiorentino da una giovane con la tecnica dell'abbraccio

12 giugno 2021 a

Furto con l’abbraccio al mercato del venerdì di Castiglion Fiorentino. Una giovane ha strappato la collana ad una signora, è successo ieri mattina, 11 giugno 2021, nella zona del Pallaio a ridosso dell’area con i banchi delle attività commerciali. Indagano i carabinieri che hanno acquisito la descrizione della sconosciuta e insieme alla Polizia municipale visionano le riprese delle telecamere. La ladra si è avvicinata ad una settantenne, scelta come vittima. In modo apparentemente gioioso l’ha salutarla come se la conoscesse e l’avesse rivista dopo lungo tempo. Colta alla sprovvista, la malcapitata non ha fatto in tempo a capire cosa stesse accadendo. Un attimo dopo la giovane, pare straniera, si era già allontanata con la collana. La vittima del furto ha chiesto aiuto, carabinieri e municipale si sono rapidamente attivati.

