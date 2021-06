Vigilia di Maturità per tremila studenti aretini, in 1.631 hanno chiesto il vaccino e c'è ancora tempo per prenotarsi

15 giugno 2021 a

a

a

A meno di un giorno dall'inizio dell'esame di stato (mercoledì 16 giugno), la Asl Toscana sud est tira le somme sui maturandi che hanno prenotato il vaccino anti-Covid, grazie all'opportunità messa a disposizione di questa categoria dalla Regione Toscana.

Da sabato 5 giugno, primo giorno di apertura delle prenotazioni sul portale regionale, sono 4.401 i maturandi, tra i 18 e i 20 anni, che hanno fissato l'appuntamento per vaccinarsi nelle sedi della Sud Est. In particolare sono 1.209 in provincia di Grosseto, 1.631 in quella aretina e 1.561 in quella senese.

In provincia di Arezzo sono tremila i candidati che affronteranno l'esame di Stato, quest'anno solo orale.

“L'adesione degli studenti che si accingono a fare la maturità è stata elevata, segnale di un profondo senso civico radicato anche nei giovani e della voglia di tornare a una vita più normale possibile, in prospettiva dell'estate appena iniziata – afferma il direttore generale, Antonio D'Urso – La risposta entusiasta e i dati ci fanno ben sperare e dimostrano un atteggiamento sicuramente di fiducia nei confronti della vaccinazione anti-Covid. Dopo l'input della Regione ci siamo subito mossi per organizzare le linee vaccinali con una programmazione ad hoc per questi ragazzi, predisponendo le sedi e il personale necessario, parallelamente alle vaccinazioni già in corso. Intanto, proseguiamo con la somministrazione alle altre categorie e con tutti gli over 16 che ormai possono prenotarsi sul portale”.

Per chi non lo avesse ancora fatto, sul portale https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fprenotavaccino.sanita.toscana.it&e=decac434&h=12a175e6&f=y&p=y è tuttora aperta la sezione maturandi1su cui potersi prenotare.



Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.