Arezzo, muore nel furgone dopo tamponamento con mezzo pesante in A1 nel tratto del Valdarno

15 giugno 2021 a

a

a

Un uomo di 47 anni, di Terranuova Bracciolini, è morto in A1 in un incidente stradale avvenuto questa mattina, martedì 15 giugno, alle 10. La vittima è il conducente di un furgone che ha tamponato un mezzo pesante. Ancora si conoscono pochi particolari sull'accaduto. L'impatto è avvenuto sulla carreggiata nord dell'Autostrada del Sole al km 324 tra Valdarno e Incisa. Sul posto sono intervenuti i soccorsi con automedica, ambulanze Blds, vigili del fuoco, polizia stradale di Battifolle e personale di Società Autostrade. Si era levato in volo anche l'elicottero Pegaso ma il velivolo è poi rientrato alla base dopo che i sanitari hanno accertato il decesso del conducente del furgone. L'uomo è rimasto incastrato tra le lamiere con i vigili del fuoco impegnati nell'estrazione del corpo dal mezzo incidentato.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.