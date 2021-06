Arezzo, cavallo viene abbandonato dal padrone e va all'asta: offerte online e al maneggio

Luca Serafini 16 giugno 2021 a

Ramirez ha sette anni ed è uno splendido cavallo Belgian Sport. Va all’asta. Il padrone lo ha abbandonato da un anno e mezzo nel centro ippico di San Polo. Non è più andato a trovarlo, ha smesso di pagare il dovuto alla struttura, non ha risposto ad ogni tentativo di contatto e sollecito. Al club Asd Ippica di San Marco si sono affezionati a Ramirez ma non possono considerarlo loro: così è scattata la procedura di legge seguita dal giudice Ida Ferri e il cavallo verrà assegnato al miglior offerente. L’asta è in programma venerdì 18 giugno a cura dell’Ivg, l’Istituto vendite giudiziarie, il cui sito (giustiziaivg.it) è una vera miniera di occasioni, mobiliari e immobiliari. I pretendenti all’acquisto di Ramirez possono farsi avanti sia sulla piattaforma online, fino a domani, che in presenza, il giorno stesso dell’asta, alle 11 presso il maneggio di San Polo dove l’associazione ha in custodia Ramirez. Abbiamo chiesto loro la storia del cavallo abbandonato e viene fuori che nella campagna di Arezzo il Belgian Sport arrivò su iniziativa del suo padrone, un signore di Perugia con un allevamento di equini. La richiesta del cliente al centro ippico era quella di sottoporre il cavallo al percorso di addestramento con un istruttore nella prospettiva di un futuro sportivo nei concorsi di dressage. Ma dopo la fase iniziale, il padrone di Ramirez se ne sarebbe gradualmente disinteressato. Dal punto di vista economico non sarebbero stati onorati i pagamenti, a danno del club, e l’animale parcheggiato per mesi e mesi. Ramirez gode di ottima salute, non gli viene fatto mancare nulla, è stato accudito con amore e competenza ma la sua situazione deve essere sanata legalmente e affettivamente. Ecco allora la procedura esecutiva in atto e la vendita giudiziaria con gara competitiva, annunciata sul sito di Ivg e che andrà a perfezionarsi a breve. A meno che l’asta non vada deserta. Ma pare ci siano manifestazioni di interesse. Il prezzo base è fissato in 5.900 euro con rialzi minimi di cento euro. A San Polo per il cavallo Ramirez si avvicina una possibile svolta. Nel rigoroso rispetto della procedura, Ivg ha comunicato per raccomandata l’effettuazione dell’asta anche al proprietario, che pure non vi potrà partecipare. L’Istituto Vendite Giudiziarie piazza castelli e yacht, profumi e vini, ville e trattori, interi borghi, auto e gioielli. Non era mai capitato di mettere all’asta un cavallo. Si rammenta, in passato, una vendita di pecore. Ma questo è un mondo che riserva sempre sorprese. Nella vetrina delle offerte mobiliari c’è un’occasione che in questi giorni attira grande interesse ed è un Rolex Submariner, proveniente dai corpi di reato del tribunale di Arezzo, legato ad attività delle forze dell’ordine. E’ nuovo, con certificato di garanzia e un prezzo che scatena gli appetiti: 4.500 euro. Scadenza per le offerte on line il 29 giugno.

