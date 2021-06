Arezzo, al processo Coingas arrivano le prime richieste di condanna (con lo sconto) per le consulenze d'oro

Luca Serafini 22 giugno 2021 a

Il caso Coingas comincia ad arrivare al dunque. Oggi il procuratore Roberto Rossi chiede le condanne per i due dei tredici imputati che hanno chiesto di definire il procedimento con il rito abbreviato. Sono Sergio Staderini, ex amministratore di Coingas (scelto dalla prima amministrazione Ghinelli) che affidò le famose consulenze finite nel mirino delle indagini, e Jacopo Bigiarini, avvocato fiorentino, beneficiario di uno di questi flussi. Devono rispondere di peculato, reato punito con una pena minima di 4 anni di reclusione. Avranno di sicuro lo sconto di un terzo della pena in virtù dell’abbreviato. Ma potranno godere di un ulteriore sconto a testa. Staderini, da parte sua, ha collaborato con la procura e la Digos con una serie di dichiarazioni che unite a tutti gli audio registrati di nascosto nelle riunioni e poi trovati nel suo pc, hanno avuto peso nell’inchiesta. Sfilatosi da quello che ha definito “sistema Arezzo”, Staderini - amareggiato e pentito - ha fornito assist agli inquirenti e di questo si potrebbe tener conto in fase di calcolo della pena. Vedremo cosa chiederà oggi il pm Rossi. Obiettivo presumibile di Staderini, difeso dall’avvocato Francesco Molino, è rimanere sotto i 24 mesi di pena e godere così della sospensione condizionale. Staderini oltre che di peculato deve rispondere anche di favoreggiamento per la storia della presunta corruzione tra il consigliere Roberto Bardelli e Luca Amendola prima della nomina a presidente di Multiservizi; e deve rispondere anche di abuso d’ufficio nel filone della nomina di Francesco Macrì nel cda e quindi alla guida di Estra. Per quanto riguarda Jacopo Bigiarini è dei giorni scorsi la notizia pubblicata dal Corriere di Arezzo che ha restituito a Coingas, con assegno circolare, i 14.560 euro che aveva ricevuto nel 2019 per una consulenza poi risultata una mera triangolazione per passare soldi dalla spa dei comuni allo studio legale Olivetti Rason. Quest’ultimo era già beneficiario di sostanziose notule - ritenute malversazioni - e questa convenzione affidata al prestanome, coperta con apparenti motivi legali, doveva servire a sostenere l’assunzione di una avvocatessa amica del direttore di una prestigiosa testata giornalistica toscana. Iniziativa dello studio Olivetti Rason, si ipotizza, per sollecitare buona stampa verso il sindaco Ghinelli. Tutto da dimostrare, certo. Ma con la restituzione di quell’importo, che oggi verrà spiegata dalla difesa (avvocato Andrea Torri di Prato), Bigiarini di fatto ne prende le distanze e potrebbe quindi ricavarne un beneficio. E’ probabile che le difese di entrambi partano chiedendo il massimo e cioè l’assoluzione, associandosi alla corrente di pensiero per la quale Coingas non sarebbe soggetto di diritto pubblico, quindi non deve sottostare a rigidi schemi che valgono quando si gestiscono denari della collettività. Da parte sua Staderini nell’interrogatorio ha tenuto a specificare che la linea di convenzioni verso Olivetti Rason fosse, a suo dire, dettata dal presidente di Estra, Macrì, mentre gli incarichi al commercialista Marco Cocci erano farina del suo sacco, genuini, finalizzati a irrobustire Coingas. Vedremo cosa ne pensa il pm. L’udienza di questa mattina è circondata da grande attesa perché il pm Rossi gioca le sue carte e anticipa concetti che in parte varranno pure per gli altri imputati, a partire dai big Ghinelli e Macrì, quando si tratterà di decidere se rinviarli a giudizio o no (il processo, comunque, non è una condanna). Lo stabilirà il gup Claudio Lara il 6 luglio, insieme alle sentenze per Staderini e Bigiarini. Verdetti pesanti per dare una lettura, anche politica, alla vicenda Coingas.

