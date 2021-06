Arezzo, calciatore morto a 21 anni nell'incidente stradale: dai video spunta quarta auto, conducente indagato e perizia

Luca Serafini 22 giugno 2021 a

a

a

Un esperto nominato dalla procura dovrà spiegare perché l’auto di Gianmarco Brandini quella notte maledetta finì nella corsia opposta dove poi avvenne l’impatto risultato fatale per il giovane calciatore valdarnese, 21 anni. Sulla dinamica dello schianto del 28 maggio scorso - tre vetture coinvolte - spunta ora un quarto veicolo il cui conducente è stato indagato, come atto formale, per consentire l’accertamento tecnico. Sì, oltre alla Mazda 2 di Gianmarco, alla Ford Puma con cui si scontrò ed alla terza macchina coinvolta nell’urto, è emersa la presenza di una quarta auto che era in transito lungo la Sp 5 del Valdarno. Il sospetto da chiarire è che potrebbe aver influito sullo scontro. Si tratterebbe di un’auto di grossa cilindrata, individuata attraverso la visione delle telecamere nel corso delle indagini coordinate dal sostituto procuratore Chiara Pistolesi. La fase è assolutamente preliminare e serve proprio per fare piena luce sulla terribile circostanza di quella notte quando poco prima delle 23 il giovane giocatore cresciuto nella Bucinese perse la vita. Un dolore immenso per la famiglia del ragazzo, un dramma per tutto il territorio. Domattina in procura ad Arezzo è previsto il fondamentale passaggio tecnico: il pm Pistolesi conferirà l’incarico all’ingegner Fabio Canè affinché esegua una ricostruzione dettagliata della collisione e definisca con precisione le responsabilità. In base a quanto emerso dopo i primi rilievi, c’è da mettere a fuoco il ruolo della quarta vettura che potrebbe aver inciso con il suo passaggio e le sue manovre - forse un sorpasso - sulla concatenazione fatale. Brandini potrebbe aver deviato la traiettoria della sua Mazda 2 non per una distrazione ma per schivare l’altro che veniva verso di lui. Poi lo scontro con la Ford Puma che sopraggiungeva nella opposta direzione. Al volante c’era un giovane di 23 anni, di Loro Ciuffenna inevitabilmente iscritto nel registro degli indagati. Seguì l’ulteriore collisione con un’altra vettura il cui conducente però non è oggetto di indagini. Il nuoco indagato, invece, è il conducente del veicolo di grossa cilindrata spuntato, un 53enne di Loro Ciuffenna.

Gianmarco Brandini abitava alla Penna di Terranuova Bracciolini e stava percorrendo la strada a lui familiare. L’impatto non gli dette scampo. Nonostante i soccorsi del 118 e la corsa disperata all'ospedale della Gruccia per il giovane non ci fu nulla da fare. Rimasero feriti anche altri giovani nella carambola, per fortuna senza gravi conseguenze. Il dubbio della presenza sulla provinciale della Penna, in quel punto, di una quarta auto connessa all’incidente, era sorto fin da subito ma è stata solo successivamente la visione dei filmati a fornire al magistrato elementi tali da indagare anche l’uomo di 53 anni alla guida. Brandini era molto conosciuto nell'ambiente calcistico: cresciuto nella Bucinese, con Allievi e Juniores, era passato alla prima squadra. Esterno sinistro, maglia numero 3. Era passato alla Fulgor Castelfranco, giusto il tempo di disputare due partite poi lo stop ai campionati per la pandemia. Ma a Gianmarco tutti già volevano bene nel suo nuovo club. Poi la tragedia. I familiari sono assistiti legalmente dall’avvocato Alessandro Calussi, il conducente della Puma è difeso dall’avvocato Linella Tedeschi, il 53enne della quarta auto, difeso d’ufficio dall’avvocato Stefania Franceschini, avrebbe nominato un legale di fiducia.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.