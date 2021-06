Arezzo, consulenze d'oro Coingas: il pm chiede 2 anni (con la condizionale) per Staderini e un anno e due mesi per Bigiarini

22 giugno 2021 a

Nel processo per le cosiddette consulenze d'oro di Coingas, il procuratore della repubblica di Arezzo Roberto Rossi ha chiesto la condanna a due anni di reclusione per Sergio Staderini, ex amministratore unico della spa dei comuni aretini, e un anno e due mesi per Jacopo Bigiarini, avvocato fiorentino, destinatario di uno degli incarichi finiti nel mirino della Digos e della procura.

I due sono accusati di peculato e Staderini anche di altri reati sui vari filoni dell'inchiesta che tocca la politica aretina fino al massimo livello del sindaco Alessandro Ghinelli, accusato di favoreggiamento e abuso d'ufficio per il quale il pm ha chiesto il rinvio a giudizio.

Staderini e Bigiarini hanno invece scelto il rito abbreviato. Il procuratore Rossi ha tenuto conto nella requisitoria del fatto che il primo ha collaborato con gli inquirenti e l'altro ha restituito i 14 mila euro della consulenza a lui intestata, come prestanome, e che secondo la procura confluiva verso lo studio Olivetti Rason destinatario di altri incarichi.

Staderini grazie allo sconto del rito e delle attenuanti ottiene una pena che gli consente di evitare l'affidamento in prova ai servizi sociali e può usufruire della sospensione condizionale.

Le consulenze al centro della vicenda riguardano lo studio fiorentino Olivetti Rason e il commercialista Cocci, ritenute malversazioni perché slegate dall'attività di Coingas, affidate senza una gara e con importi ritenuti esorbitanti. Volume totale circa mezzo milione.

Sarà il gup Claudio Lara a decidere sulla richiesta di condanna di Rossi dopo il quale hanno parlato gli avvocati dei comuni soci di Coingas che si sono costituiti parte civile e i difensori. Al momento in cui scriviamo l'udienza è ancora in corso. La decisione il 6 luglio quando il giudice decide anche se mandare a processo il sindaco, il presidente di Estra Francesco Macrì e gli altri imputati sui tre filoni: consulenze, nomina di Macrì in Estra e Multiservizi.

