Arezzo, consulenze d'oro con soldi pubblici: i comuni soci di Coingas vogliono risarcimenti da Staderini. Il 6 luglio verdetto

Due anni di reclusione per Sergio Staderini. Un anno e due mesi per Jacopo Bigiarini. Sono queste, in calce a quaranta minuti di requisitoria, le richieste di condanna del procuratore Roberto Rossi.

Ruoli e livelli di coinvolgimento totalmente diversi tra i due imputati: il primo amministrava Coingas mentre il professionista si ritrovò a far parte della rete di “amici degli amici” che potevano contare sulla ricca spa dei comuni aretini come fosse un “bancomat”.

L’avvocato fiorentino, per la prima volta presente in aula, ha preso la parola ieri prima che il pm Rossi svolgesse la sua parte. Bigiarini ha ammesso, di fatto, di essere scivolato nella vicenda Coingas per troppa disponibilità e per la reverenza verso il collega Pier Ettore Olivetti Rason. Accettò di farsi intestare la fattura, di ricevere quella convenzione che Digos e procura hanno qualificato un bluff: ma quale consulenza sulla legge Madia, i 14.560 euro servivano per pagare una avvocatessa che andava infilata per forza nei ranghi dello studio legale. Infatti il denaro passò da Bigiarini a Olivetti Rason per l’assunzione di una avvocatessa amica del direttore di un prestigioso giornale toscano. Serviva rabbonirlo per assicurare buona stampa al sindaco Alessandro Ghinelli e l’idea della triangolazione sarebbe stata di Olivetti Rason. Peculato: malversazione di soldi pubblici per un servizio fittizio.

E quei 14.560 euro l’avvocato Bigiarini li ha restituiti giorni fa a Coingas con assegno circolare. Verso di lui quindi i comuni soci di Coingas non eserciteranno alcuna azione. Mentre per Staderini la richiesta di risarcimento danni c’è eccome. Più di mezzo milione di euro che i municipi aretini rivogliono indietro perché denari pubblici distribuiti, come detto dall’avvocato Davide Scarabicchi in udienza, “agli amici degli amici attraverso il bancomat Coingas”.

I comuni di Subbiano, Capolona e Sansepolcro rivendicano 50 mila euro ognuno. Tutto il gruppone di comuni rappresentati dall’avvocato Riccardo La Ferla, rivogliono avere, in base alle quote societarie, il denaro andato in consulenze a Olivetti Rason e al commercialista Marco Cocci. Rappresentati da La Ferla sono i comuni di Lucignano, Foiano, Civitella, Monte San Savino, Marciano, Bucine, Poppi, Pratovecchio Stia, Chitignano, Motemignaio, Chiusi della Verna, Talla. Non tutti schierati a sinistra.

Lancia in resta anche l’avvocato Raffaello Giorgetti, per il comune di Cortona, che pure sarebbe di colore politico come Arezzo, che ha invece preferito, per ora, non costituirsi, pronto però ad esercitare azioni in sede civile.

Sergio Staderini - se il gup accogliesse la richiesta del pm - da un lato esce dal caso Coingas con una pena soft che gli consente di godere della sospensione condizionale della pena ed evitare il fastidio dell’affidamento in prova ai servizi sociali. Ma dall’altro è esposto a rischi economici non da poco, confisca compresa. Vedremo.

Il procuratore, partendo dalla pena base del peculato (4 anni) ha applicato lo sconto di un terzo del rito abbreviato, ha valutato la continuazione con gli altri reati (favoreggiamento e abuso d’ufficio) per la nomina di Macrì in Estra e per la presunta corruzione Breda-Amendola su Multiservizi. Poi ha scontato le attenuanti generiche tenendo conto della collaborazione fornita agli inquirenti. A parte la collezione di audio scottanti saltati fuori dal suo archivio personale (registrava tutte le riunioni) Staderini si è fatto interrogare dalla Digos e nell’udienza, ha fornito spiegazioni, ha fatto rivelazioni e ha preso le distanze da quel modo di fare (definito come un “sistema Arezzo”) che, per la procura, non è un fisiologico e tollerabile intreccio di politica e interessi, ma costituisce proprio reato.

Sconto su sconto, anche Bigiarini ha visto limare la sua richiesta di condanna, per il ruolo marginale di prestanome. Per entrambi i rispettivi difensori - Francesco Molino e Andrea Torre - hanno chiesto l’assoluzione partendo dal presupposto che Coingas non sarebbe a loro dire un soggetto di natura pubblica. E pertanto peculato non configurabile.

Nella sua requisitoria il pm Rossi, su Staderini, lo ha ritenuto colpevole sia sul versante degli incarichi a Olivetti Rason (circa 400 mila euro) che su quelli a Cocci (un altro centinaio) nonostante Staderini avesse distinto tra collaborazioni imposte (“da Macrì”) e quelle genuine. Secondo Rossi il dato oggettivo è che furono malversazioni anche quelle al commercialista: incongrue, senza gara, non utili. Il processo Coingas è un frutto in maturazione.

Il giudice dell’udienza preliminare Claudio Lara, il 6 luglio, pronuncerà le sentenze e dirà se su Coingas, nomina di Francesco Macrì Estra e do ut des su Multiservizi, gli altri 11 imputati - tra cui il sindaco Ghinelli e il presidente di Estra Macrì - devono risponderne in tribunale. Un processo, va ripetuto sempre, non è comunque sinonimo di condanna.

Anche verso di loro le parti civili sono pronte a scattare.

