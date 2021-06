Arezzo, la Nazionale Attori gioca al Comunale. Festa per raccogliere fondi per il Calcit

25 giugno 2021 a

Ci siamo. Stasera, venerdì 25 giugno, alle ore 21 allo stadio “Città di Arezzo” ci sarà la 1° edizione dell’attesissimo evento “La partita dei Cuori Uniti” che vedrà fronteggiarsi in campo, l’ACF Arezzo Calcio Femminile e la Nazionale Attori di calcio. L’iniziativa a scopo benefico, fortemente voluta dal presidente amaranto Massimo Anselmi, mira al sostegno dell’associazione Calcit di Arezzo, Comitato Autonomo per la Lotta Contro i Tumori, tanto che l’intero ricavato sarà devoluto alla medesima associazione.

È tutto pronto per la sfida. Anche il Comune di Arezzo ha deciso di impegnarsi in prima battuta a sostenere l’iniziativa, infatti ai fini dello svolgimento della serata ha concesso il suo patrocinio. Sia le ragazze dell’Arezzo calcio che gli attori della Nazionale non vedono l’ora di scendere in campo. Storia unica quella della Nazionale di Calcio Attori che nasce nel 1971 e che diretta da Livio Lozzi promuove la solidarietà degli artisti. Da anni il team capitanato da Giorgio Pasotti dona sorrisi e speranze che poi si concretizzano per mezzo di raccolte fondi. Tra i personaggi di spicco che indosseranno le scarpette da calcio, ricordiamo Raimondo Todaro, famoso ballerino del programma “Ballando con le stelle” condotto da Milly Carlucci, l’attore romano Ludovico Fremont che dal 2006 al 2010 è stato uno dei personaggi più amati dal pubblico, facente parte del cast della serie televisiva “I Cesaroni”. A scendere in campo sarà anche Edoardo Velo, presente in moltissime fiction tra le quali “Provaci ancora Prof!”, “Un posto al Sole”, “Don Matteo” e “Sorelle” e il grandissimo Ninetto Davoli, anche lui partecipe di numerose fiction italiane, ricordiamo “Rino Gaetano - Ma il cielo è sempre più blu”, “Romanzo Criminale” (la serie) e“Un medico in famiglia 6”.

L’iniziativa sta catturando l’interesse di tutta la città grazie alla disponibilità degli attori che in questi giorni hanno realizzato dei video di promozione della “Partita dei Cuori Uniti”, diffusi anche tramite i canali social dell’Arezzo Calcio femminile. Sullo stesso fronte si stanno muovendo le ragazze dell’Arezzo calcio, che, attraverso i loro profili social personali sono intente anche loro a sponsorizzare l’evento, per far cogliere a tutti l’importanza di fare rete insieme al fine di contribuire ad una giusta causa. Per l’acquisto dei biglietti sarà necessaria una libera donazione (costo consigliato 10 euro), con l’ingresso libero per i bambini.

All’evento parteciperà anche il gruppo Musici. Un altro appuntamento per fare beneficenza, ma anche per tornare a gustare lo stadio Comunale.

