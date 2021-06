Il Palio dei Rioni di Castiglion Fiorentino non si corre neanche il 22 agosto. Il sindaco: "Non sarebbe una festa di popolo"

26 giugno 2021 a

Il Palio dei Rioni di Castiglion Fiorentino non si correrà neppure il 22 agosto. La decisione è stata presa nella serata di venerdì 25 giugno. Per il secondo anno consecutivo quindi niente corse dei cavalli tra i terzieri castiglionesi sulla pista in tondo del Parterre. La manifestazione tradizionalmente si svolge la terza domenica di giugno ma era stata individuata una data per consentire la disputa della sfida in un periodo più favorevole rispetto alla situazione generale dell'emergenza Covid. Questa mattina, sabato 26 giugno, il sindaco Mario Agnelli ha comunicato sul suo profilo facebook:

"Considerato il perdurare dell'emergenza sanitaria e delle conseguenti restrizioni previste per le grandi manifestazioni di pubblico interesse com'è il Palio, tenuto conto delle tempistiche e delle prescrizioni necessarie per la sua organizzazione, la Commissione Superiore sentito il parere unanime della Commissione Palio ha annullato il Palio Straordinario previsto per il 22 agosto 2021 e ha rimandato a nuove possibili valutazioni le apposite Commissioni quando sarà decretato il termine dell'emergenza sanitaria.

D'altro canto il Palio dei Rioni è una festa di popolo e senza il popolo a cui ad oggi sarebbe fortemente precluso l'accesso, non sarebbe una festa di popolo."

Il Palio dei Rioni si disputa in onore della Madonna delle Grazie del Rivaio tra i terzieri di Porta Fiorentina, Porta Romana e Cassero e le corse dell'era moderna sono riprese nel 1977 sulla scia di una antica tradizione.

