Arezzo, stop obbligo mascherine all'aperto, il direttore Asl D'Urso: "Attenzione e avanti con i vaccini"

“Più liberi ma usiamo giudizio”. Nel lunedì dell’Italia tutta bianca, senza l’obbligo di indossare la mascherina all’aperto, è questo il pensiero e il messaggio di Antonio D’Urso, direttore generale dell’Asl Toscana Sud Est.

Oggi via il dispositivo simbolo della pandemia.

“E’ una svolta importante. Occorre fare tesoro del percorso che ci ha fatti arrivare fin qui e dell’esperienza maturata a tutti i livelli in questo lungo e difficile periodo”.

Siamo davvero pronti?

“La situazione è migliorata. In giro c’è consapevolezza di non cadere in certi errori dopo quanto successo la scorsa estate ma c’è anche tanta voglia di uscire dal tunnel e questo può sfociare in comportamenti non corretti. Quindi, anche all’aperto, la mascherina, che occorre avere sempre dietro, va usata come precauzione quando ci sono situazioni di assembramento e mancano le distanze”.

Contagio ai minimi termini.

“I dati sono buoni, la situazione ospedaliera si è alleggerita anche se il sistema sanitario opera con lo stesso slancio sia che debba occuparsi di due o di cinquanta casi. E il tracciamento va avanti”.

Variante Delta?

“Da noi non c’è. Ma guai a cantare vittoria e ciò che è successo in Inghilterra insegna. La vaccinazione nelle due dosi è l’aspetto decisivo: stiamo procedendo bene e l’immunità di gregge a fine settembre è possibile”.

Quali sono le cifre più fresche sulla copertura vaccinale?

“Nella Toscana Sud Est che comprende Arezzo, Siena e Grosseto, su una popolazione dai 16 anni in su di 720 mila persone ne dobbiamo vaccinare circa 240 mila. Siamo sul 65 per cento a fronte di una media regionale del 63,44 per cento”.

In provincia di Arezzo?

“Nella zona aretina, Casentino e Valtiberina, è coperto il 67 per cento della popolazione, in Valdichiana e Valdarno siamo sul 65, ad Arezzo il 65,5”.

Le fasce di popolazione?

“Tra i 60 e i 69 anni è vaccinato l’83% degli aretini, per gli over 80 l’89%, tra i 50 e i 59 anni la percentuale è del 72, tra i 40 e i 49 anni siamo al 47%”.

In base alle indicazioni del Cts i dispositivi per naso e bocca - che all’aperto erano obbligatori da ottobre - si dovranno usare ancora al chiuso e all’esterno quando non c’è distanza di sicurezza. La mascherina si toglie nei locali quando si è al tavolo per consumare, mentre va usata quando si va alla toilette o alla cassa a pagare. Chi lavora in bar e ristoranti, anche all’aperto deve indossare il dispositivo.

