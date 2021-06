Badia Tedalda, la pala della discordia. Santucci: "Sarà issata, ma è troppo vicina all'abitato"

Francesca Muzzi 29 giugno 2021 a

Prima i cartelli fai da te, poi la zona rossa quando ancora gli altri non sapevano che cosa fosse, ma contro la pala il sindaco di Badia Tedalda, Alberto Santucci si è dovuto arrendere. I lavori cominceranno a breve e la pala eolica, cento metri di altezza e 975 kilowatt di potenza sarà pronta per settembre. “Premetto - dice il primo cittadino di Badia - io sono sempre stato favorevole all’eolico e alle energie pulite rinnovabili in genere, ma in questo caso mi sono arrabbiato e ho fatto anche di tutto per impedirne la costruzione, perché la pala verrà issata in un punto troppo vicino all’abitato”. Sarà nei pressi di Poggio dei Prati “vicino al tunnel ed alla sottostazione Enel - dice Santucci - praticamente a due passi dal centro abitato”. In questi mesi, il sindaco di Badia Tedalda ha mosso mari e monti. “Ho scritto alla Regione Toscana dopo che anche la locale ProLoco aveva inviato in Regione una motivata lettera di dissenso. Abbiamo convocato d’urgenza un Consiglio Comunale che ha deliberato all’unanimità il netto dissenso rispetto all’ubicazione dell’opera e poi abbiamo rinominato d’urgenza la commissione paesaggistica comunale (che nel frattempo era scaduta) e l’abbiamo fatta esprimere, ma trattandosi di zona non vincolata - la commissione paesaggistica comunale non ha potuto esprimere parere negativo ed ha solo chiesto chiarimenti e integrazioni”. Santucci invece ha chiesto direttamente al Governatore della Toscana Eugenio Giani e al consigliere regionale Vincenzo Ceccarelli “di fare in modo che la pala si facesse altrove. Invece niente da fare. La pala sarà costruita su un terreno privato. Ciò che però mi disturba è che per anni ho presenziato a riunioni ad Arezzo, Firenze e a Roma per fare il Parco Eolico al Poggio dei Tre Vescovi o il mini parco sopra Rofelle e ho sempre incontrato pareri nettamente negativi di Soprintendenze e Regioni e ora mi autorizzano una pala eolica di 100 metri praticamente in Piazza dei Tedaldi senza nemmeno chiedere il parere del Consiglio Comunale che è il parlamento locale, espressione della volontà della cittadinanza che vive qui”. Invece la pala si farà e i lavori partiranno anche tra poco su terreno di privati. “Se ci fosse uno strumento comunale legittimo per impedire l’opera lo userei subito, ma non c’è! Visto che hanno l’autorizzazione regionale definitiva con parere positivo della soprintendenza e degli altri enti perché non è in zona vincolata, fare una guerra contro come Comune sarebbe come la ‘donchisciottesca’ lotta contro i mulini a vento: oltre ad avere la pala perderemmo tempo e soldi dei contribuenti per azioni legali e simili. Quindi visto che ormai la frittata è fatta cerco di ottenere il massimo come compensazioni e magari riesco a compensare l’impatto visivo con una bella piscina comunale. Per adesso è solo un’idea. Poi si vedrà”.

