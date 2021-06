Arezzo, da Amintore Fanfani a oggi: storia, gloria e crollo dello Zuccherificio di Castiglion Fiorentino in un libro

Luca Serafini 30 giugno 2021 a

a

a

Nell’arco di un quarantennio ha trasformato milioni di quintali di barbabietole e un territorio intero: dalla crisi della mezzadria al progresso. Dalla miseria al benessere. “Lo Zuccherificio Castiglionese locomotiva di trasformazioni socioeconomiche” è il titolo del libro di Ferruccio Fabilli dedicato allo stabilimento di Castiglion Fiorentino (chiuso nel 2005 e demolito nel 2007).

Il racconto di una storia italiana: virtù e vizi del Bel Paese. Era il 29 settembre 1961, sessanta anni fa, quando su intuizione di Amintore Fanfani e di altri esponenti della Democrazia cristiana, nacque la spa “Zuccherificio castiglionese produzione commercio zucchero e alcole da barbabietola”. Capitale sociale 500 milioni di lire, obiettivo: arrestare la fuga di contadini della Valdichiana. Dove Castiglion Fiorentino e Cortona avevano perso dal 1951 un terzo della popolazione in cerca di lavoro.

Agganciata alle risorse del Mec (Mercato comune europeo), la spa voluta da Fanfani e Brunetto Bucciarelli Ducci comprendeva trenta bieticoltori di Siena e Arezzo (fino ad allora conferivano a Foligno), associazione degli agricoltori e Federconsorzi, il colosso controllato dalla Dc che gestiva fondi pubblici in agricoltura. Due miliardi di investimento poi saliti a tre, progetto dello studio Carrà di Ferrara, capacità produttiva di 20 mila quintali di bietole al giorno. Non casuale la scelta dell’area: Castiglion Fiorentino, unico comune bianco circondato da cittadine rosse. Fanfani vinse anche la concorrenza di Grosseto: erano gli anni in cui fece compiere al tracciato dell’A1 la famosa deviazione verso la sua Arezzo. Cantiere di sette mesi - funestato da tre morti sul lavoro- e il 9 settembre 1962 inaugurazione.

Folla oceanica e Fanfani, presidente del consiglio, che nel suo discorso qualificò lo zuccherificio, già operativo, “utile esempio di collaborazione tra capitale privato e capitale pubblico al fine di garantire il lavoro e il progresso economico e sociale in zone particolarmente sensibili alla crisi di trasformazione dell’agricoltura come, appunto, la Valdichiana”. Il volume di Fabilli (Intermedia edizioni, prefazione di di Giulio Sapelli) è un viaggio dentro la trasformazione economica, sociale, culturale di una comunità, e dentro i meccanismi produttivi, dalle coltivazioni ai processi meccanici, chimici e termici. A Castiglion Fiorentino arrivavano barbabietole da Umbria, alto Lazio, Maremma, Livorno e Pisa. Fornitori principali le fattorie di Santa Caterina e Frassineto, i proprietari di latifondi a Scarpone di Castiglione del Lago e Gabellieri con cinquemila ettari tra Grosseto, Siena e Arezzo.

Fabilli analizza i mutamenti demografici e sociali: la sicurezza del salario, la qualità della vita, lo zuccherificio come ascensore sociale. Dalle stalle ai cicli industriali. Un luogo di incontro, crogiolo di esperienze. Anche bacino di consenso democristiano. Nel 1991 il fallimento di Federconsorzi, poi il passaggio a Sadam (gruppo Maccaferri), la buona gestione e la storia che sembra poter continuare in eterno tra ampliamenti e strategie. I 337 dipendenti tra fissi e stagionali, quasi un milione di quintali di bietole lavorati nel 1988. E invece no. Arriva lo stop al rubinetto dei fondi europei e statali, e lo zuccherificio da beneficiario delle politiche assistenzialiste ne diventa vittima. Dopo quattro decenni di sviluppo, lavoro, elevazione culturale, con nuove risorse per le famiglie e i giovani stagionali che con i soldi della campagna hanno potuto pagarsi università e svaghi, ecco la fine.

La locomotiva zuccherificio si ferma. Fabilli grazie a documenti e testimonianze, tocca anche gli aspetti dell’impatto ambientale, delle malattie professionali, del cattivo odore, del traffico opprimente dei camion di bietole. Il dramma occupazione per la chiusura. Gli interrogativi del presente sul futuro dell’area - oggi in abbandono - da parte del gruppo Gibbi che l’ha acquistata all’asta.



Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.