Arezzo, non pioverà più dentro alla Vela del tribunale: via ai lavori da 235 mila euro per rifare il lucernario

Luca Serafini 30 giugno 2021 a

a

a

Non pioverà più dentro al tribunale di Arezzo. Inizia oggi l’opera di restauro della Vela, la parte moderna del palazzo di giustizia costruita nel 2007 e diventata un problema quasi subito. Con un impegno di 235 mila euro, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha deciso di sanare l’antica criticità. I catini pieni d’acqua, gli stracci per terra, i giornali, perfino la gente con l’ombrello sono immagini che hanno fatto spettacolo, si da per dire, anche sulle tv nazionali, qualificando la bella struttura sede di aule di giustizia e uffici, come un colabrodo. L’enorme gru posizionata a fianco della Vela è destinata a rimanerci per due o tre mesi, con la ditta GRA Ambiente di Città di Castello che da stamani si mette al lavoro con maestranze e tecnici. C’è da sostituire il lucernario ed eliminare le infiltrazioni sulla copertura. Al tribunale scatteranno accorgimenti per consentire l’attività del cantiere e la prosecuzione dell’attività giudiziaria. A quanto risulta, le aule Miraglia e Melani Graverini, a pian terreno, resteranno agibili per le udienze (che con l’estate si fermeranno) lo stesso gli uffici dei piani superiori di cui quello principale da qualche mese è occupato dal presidente del tribunale Valentino Pezzuti. Era stata Clelia Galantino, nel marzo 2019, ad annunciare al Corriere di Arezzo lo stanziamento da parte del governo della cifra necessaria per il restauro, non più rinviabile. Ora siamo alla fase realizzativa. La Vela con quel suo look sinuoso e moderno, nonostante la fragilità dimostrata è il simbolo della giustizia aretina. Qui si sono celebrati processi mediaticamente di impatto, da Variantopoli per politici e imprenditori al poliziotto Spaccarotella per la morte del tifoso della Lazio Sandri, il processo Eutelia, quello a padre Graziano accusato per l’omicidio di Guerrina, quello ai due giovani accusati per la storia di Martina Rossi, morta nella caduta dall’hotel. Per non parlare dei processi su Banca Etruria con quello per bancarotta trasferito nella Sala dei Grandi della Provincia perché l’aula della Vela non ha finestre e invece il ricircolo di aria in tempi di pandemia è necessario. La pioggia dentro alla Vela cominciò a manifestarsi fin dai primi acquazzoni dopo l’inaugurazione nel 2008. Il tribunale all’ex Garbasso riunì tutte le sedi sparpagliate per la città. La realizzazione avvenne al tempo in cui era sindaco l’ingegnere Luigi Lucherini e assessore l’attuale sindaco Alessandro Ghinelli. Quella giunta ebbe il merito di sterzare il progetto sul Garbasso preferendolo alla faraonica e costosissima costruzione che doveva nascere in viale Santa Margherita e che difficilmente sarebbe stata realizzata, almeno in tempi brevi. “Un nuovo palazzo, funzionale ad una giustizia normale” furono le parole scelte dal sottosegretario al Ministero di Grazia e Giustizia, Luigi Li Gotti, il giorno dell’inaugurazione quando l’ex sanatorio Garbasso, ristrutturato ad hoc, e l’attigua Vela, struttura nuova di zecca di vetro e metallo, vennero consegnati alla città come cittadella giudiziaria. Tutto bello. Ma indegna e pericolosa la situazione che si è trascinata fino ad oggi con grandi pozzanghere a terra, fronteggiate a fatica sul pavimento scuro della Vela. Le cronache dell’epoca del taglio del nastro ci ricordano che per aprire il tribunale servirono 22.723.969,94 euro di cui 7.230.262,97 messi dal Comune e 15.493.706,97 dal Ministero. Il trasferimento di aule e uffici avvenne dal giugno al novembre 2007. La Vela è in cura. L’ex sindaco Lucherini, anche nei giorni dei bulloni che saltavano e della gente con l’ombrello aperto, ha sempre difeso la Vela: “Un’opera di grande valenza architettonica, di cui si parla in tante riviste specializzate”. A progettarla fu Manfredi Nicoletti e i difetti costruttivi non furono colpa sua ma di chi materialmente eseguì l’opera. Il giorno dell’inaugurazione l’architetto svelò di essersi ispirato ad una magnolia e alle mura trecentesche di Arezzo. Ma per tutti questa è la Vela.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.