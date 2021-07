Arezzo, per Helenia morta nell'incidente stradale serata musicale organizzata dal fratello dj

Luca Serafini 01 luglio 2021 a

Musica per Helenia. Un gruppo di disc jockey suona per la ragazza che amava tanto gli animali ed è morta nel terribile incidente stradale di Ristradelle. Memoria e giustizia, nella serata del 24 luglio. Un’idea partita dal fratello di Helenia Rapini, Gianni, conosciuto nel mondo musicale come Johnny Ego. “Nel giorno del compleanno di Helenia abbiamo deciso di organizzare questo evento con lo scopo di stare insieme, nel rispetto delle norme anti Covid, in nome di Helenia” dice Gianni Rapini “e nello stesso tempo sarà l’occasione per raccogliere fondi destinati al canile municipale di Arezzo dove Helenia lavorava e all’Ippoasi di Pisa dove trascorreva le sue vacanze estive com volontaria”. Helenia Rapini perse la vita il 6 novembre 2019 in uno spaventoso scontro frontale. Il 24 luglio prossimo avrebbe compiuto 31 anni. Le è stata intestata l’infermeria del canile di Arezzo. Sulla tragedia di Ristradelle è in corso un procedimento penale controverso. La difesa dell’uomo accusato di omicidio stradale, un 46enne, ha chiesto al giudice di archiviare il caso per non imputabilità. Invase la corsia di marcia di Helenia, che non ebbe scampo. L’uomo è risultato affetto da Oas [TESTO](sindrome delle apnee ostruttive del sonno)[/TESTO]: colpo di sonno patologico e non una distrazione. Non in grado di intendere e di volere al momento del fatto, ritiene la difesa. Una tesi, questa, avversata dall’avvocato del babbo di Helenia che chiede giustizia e solleva obiezioni, anche procedurali, sostenendo che prima di tirare un rigo sopra ad un fatto del genere in udienza preliminare, si dovrebbe svolgere un dibattimento. Se ne riparlerà nell’udienza di settembre. Nello schianto perse la vita anche il meticcio del canile che viaggiava in auto con Helenia. I suoi due cani che aveva a casa, a Rigutino, sono stati adottati. Tra qualche giorno sarebbe stata la festa di Helenia e il fratello Gianni ha radunato una serie di colleghi della consolle per dar vita alla serata, che si terrà a Castiglion Fiorentino nella zona di Porta Fiorentina. Decisiva la collaborazione con Bar delle Mura e Bar 2000: in virtù dei loro permessi per l’intrattenimento esterno, si terrà la reunion dei dj. Hanno dato la loro adesione Massimo Sacchi e Kokko Bill, Gianluca Ghezzi, Marcocram, Gabriele Parri, Menco, Francesco Principe, Paolo Fei, Miko, Daniele Porcini, Alessandro Del Fabbro, Skizzo, Sauro Le Ben, Faber, Massimo Sacchi, Enjoi Group, Dave Moli’, Elena Navini, Faustino Mancini. A orchestrare tutto è il fratellone di Helenia, Gianni, in arte Johnny Ego, ancora attivissimo in streaming su Mix Cloud, vera autorità nella Tech House. Per il 31° di Helenia vuol regalarle tanta musica. E un sostegno agli animali che amava.

